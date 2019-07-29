Как фармацевтов жадность сгубила...

Продажи лекарств в аптеках в июне упали почти на 5 процентов.

В целом по итогам полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые с 2016 года. Что случилось?

Участники рынка уверены: дело в снижении реальных доходов населения и повышении ставки НДС. Ну-ну… Дело главным образом в жадности самих фармацевтов.

В радиусе километра от моего дома пять (!) аптек. Их больше, чем продуктовых магазинов. Многие москвичи обратили внимание — аптеки растут буквально как грибы после дождя. Практически в любом супермаркете как минимум аптечный пункт. Недавно беседовал с экспертом из агентства по подбору кадров. Он говорит, что сейчас самые крутые зарплаты уже не у топ-менеджеров банков. Они в фармацевтической отрасли.

Сейчас, говорит, ищу директора по продажам в фармацевтическую компанию. Зарплата — миллион! Плюс бонусы. Неплохо, правда? А откуда ж зарплаты такие? Зайдите в любую аптеку и все поймете. Привычных дешевых лекарств давно не найти. Вместо обычного тетрациклина вам предложат антибиотик 145-го поколения, убивающий все живое.

Лекарства дорожают, но люди нашли выход Фото: pixabay.com

Попробуйте купить борный спирт в бутыльке — на случай, если ухо «стреляет». Фармацевт снисходительно улыбнется — такого у нас давно нет. И предложит какое-нибудь чудо-средство рублей за 500 вместо старого доброго борного спирта, который стоил от силы 15.

Почему? А потому что на дешевых лекарствах много не «наваришь» — даже с привычной 100-процентной наценкой. А на дорогом — легко! Ведь аптеки нынешние — не государственные. И цель у них — не помогать людям, а деньги зарабатывать. Ничего личного, только бизнес. Поэтому никакого борного спирта за 15 рублей вам, друзья, не будет. А будет примерно то же самое, но в 15–30 раз дороже.

Я еще помню те времена, когда фармацевты, если лекарство дорогое, советовали купить дешевый аналог с тем же действующим веществом. Но народ тоже не лыком шит. Интернет потихоньку осваивает. Люди начинают понимать, что разрекламированный по самое не хочу препарат — это одно, а действующее вещество, т.е. его суть, — это другое.

Я все чаще слышу в аптеках фразу: «Аналог есть?» Нет? Будем искать. Аптек нынче много. Вот и падают, хитромудрые фармацевты, ваши доходы. Я надеюсь, будут падать и дальше. До тех пор, пока вы не вернете дешевые эффективные лекарства. А дорогими пользуйтесь сами — денег у вас много.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»