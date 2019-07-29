Расписание Горьковского направления МЖД изменится в ночь с 29 на 30 июля
• 18:13 • 29 июля 2019
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На станции Реутово пройдут ремонтные работы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
В ночь с 29 на 30 июля изменится расписание Горьковского направления МЖД. Это произойдет из-за работ на станции Реутово, сообщает Twitter ЦППК.
В ночь с 29 на 30 июля меняется расписание Горьковского направления из-за работ на ст. Реутово.
Сокращен маршрут последнего поезда из Москвы в Захарово — №6636. 29 июля он отправится от станции Железнодорожная в 23:48. Будьте внимательны! pic.twitter.com/GSoJTJrlc1— ЦППК (@centralppk) 29 июля 2019 г.
В связи с этим будет сокращен маршрут последнего поезда из Москвы в Захарово. Электричка отправится от станции Железнодорожная 29 июля в 23:48.
ЦППК просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
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