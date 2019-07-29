Легендарные московские «сушки»: от Су-7 до Су-57

80 лет назад, 29 июля 1939 года, вышло правительственное постановление о создании в Москве ОКБ-135, главным конструктором которого был назначен авиаконструктор Павел Сухой.

За 80 лет в ОКБ Сухого было создано более 100 типов самолетов, общее количество серийно выпущенных машин превысило 12 тысяч, на Су разных поколений установлено около 70 мировых рекордов, более 2600 самолетов экспортировано в 42 страны мира.

Сегодня на вооружении фронтовой оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России практически вся линейка самолетов состоит из моделей, разработанных в ОКБ Сухого. Это Су-24, Су-25, Су-35С, Су-34, Су-30СМ. Скоро в воздушный строй встанет первый российский истребитель 5-го поколения Су-57.

А «первенцем» в семействе самолетов Сухого стал многоцелевой бомбардировщик Су-2. В период с 1940 по 1942 год было произведено около 900 машин. Самолеты Су-2 сражались в небе Великой Отечественной войны, применялись в роли ближних бомбардировщиков, разведчиков и корректировщиков, защищали небо Москвы и Сталинграда.

После войны в ОКБ Сухого был создан самолет Су-7. Он стал «долгожителем» боевой авиации СССР — 40 лет стоял на вооружении ВВС Советского Союза. Надежность отличает и другие самолеты марки Су. Спустя 26 лет с момента окончания его выпуска успешно эксплуатируется ВКС России всепогодный фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24. Он стал первым в нашей стране ударным самолетом тактической авиации, который способен действовать в любое время суток и в любых погодных условиях. Одним из лучших отечественных боевых самолетов до сих пор по праву считается высокоманевренный истребитель Су-27. На его базе созданы истребитель Су-30МК, самолет корабельного базирования Су-33, двухместный ударный самолет Су-34 и многофункциональный истребитель Су-35С.

В 2019 году было анонсировано поступление на вооружение трех авиационных полков ВКС России к 2028 году 76 истребителей Су-57 — первых российских боевых самолетов 5-го поколения. Большинство характеристик новейшей «сушки» засекречены, но известно, что самолет оснащен принципиально новым комплексом интегрированной авионики и широким спектром современных вооружений.

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