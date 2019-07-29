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ГУМ-Авторалли

 29 июля 2019

Фестиваль «Русское поле»

22 июля

Шествие по Старому Арбату в рамках дней Японии в Москве

16 июля

Ночная репетиция парада трамваев

12 июля

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019

11 июля

Старт автомобильной экспедиции «Зов предков»

10 июля

78-я годовщина Московского народного ополчения

2 июля

Первый этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC

1 июля

Финальный этап конкурса «Лучший пожарный Москвы — 2019»

27 июня
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Программа «Монитор». Сообщества в сети. 29 июля...

29 июля 17:57
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