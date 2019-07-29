Представитель «Гринписа»: Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы

В Сибири продолжает гореть три миллиона гектаров леса, задымленными оказались многие города. Между тем губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение пожаров неоправданно и даже опасно. Насколько сложная ситуация сложилась в регионе, правильно ли поступили местные власти и дойдет ли дым до столицы, «Вечерняя Москва» спросила у руководителя противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григория Куксина.

— Как можно охарактеризовать заявления губернатора Красноярского края, что тушить пожары нецелесообразно?

— Этот год - один из самых сложных за всю историю наблюдений, и сейчас, мы, скорее всего, побьем антирекорд по площадям, пораженным пожаром. Уже сгорело порядка 12 миллионов гектаров леса и больше трех миллионов горит прямо сейчас. Из этого где-то треть приходится на Красноярский край. Чуть больше миллиона гектаров горит там одновременно. Это чудовищные площади, значительно больше, чем спасатели способны потушить. У нас в стране вообще нет сил, чтобы справиться с такими пожарами. Отчасти они возникли из-за того,что региональные власти вполне легально отказывались от тушения пожаров, которые возникают в так называемых зонах контроля. Это участки, где губернаторам и местным МЧС дано право отказываться от тушения, если это экономически нецелесообразно и предполагаемый ущерб не такой большой, а затраты велики. Соответственно, региональные власти этим правом воспользовались тоже не от хорошей жизни. Им не хватает денег, выделяемых на защиту лесов от пожаров, и поэтому там, где можно не тушить, они не тушат. С моей точки зрения, эти решения были ошибочные. Нельзя говорить, что пожары не наносят вреда, если дым накрывает города с многомиллионным населением и власти вынуждены вводить режим ЧС, держать там огромную группировку сил и средств, чтобы защищать населенные пункты от огня.

— Насколько эти задымления опасны?

— Практически всегда, когда есть задымление населенного пункта, мы, исходя из статистики, видим рост смертности, то есть за период задымления людей в больницах умерло больше, чем в периоды, когда его нет. И это невозможно привязать ни к каким страховкам, компенсациям и никто не понесет ответственность, что конкретные бабушка или дедушка умерли в больнице или прервалась конкретная беременность. Поэтому это заявление о необоснованности тушения пожаров очень несправедливое по отношению к сибирякам. Если посмотреть, как защищают леса в московском регионе и как там, то можно подумать, что москвичей от дыма защищать нужно, а жителей Красноярского края – нет.

— Как далеко может распространиться этот дым? Дойдет до Москвы?

— До Москвы он теоретически долететь может, если будет такой же сильный ветер на запад, как было несколько дней назад. Тогда дым перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье. Это очень необычно и даже аномально, так как дым в тех областях уходит преимущественно на север и восток. Сейчас он снова повернул на восток и мы видим его шлейф, который читается до Аляски. То есть он проходит больше 5-6 тысяч километров. Это задымление планетарного масштаба.

— И чем это может грозить столице?

— Я не буду пугать москвичей задымлением. Даже если мы и увидим дымку в небе, то это не сопоставимо с тем, что творится в Сибири. Плюс, на запад, все-таки, дым несет очень редко. Но то, что он снова дойдет до Урала - почти неотвратимо. Так же как и то, что будет накрывать многие города Сибири в ближайшие недели, ведь источник дыма остался. Для предотвращения подобной ситуации в будущем надо пересмотреть границы уже упомянутых зон контроля. 130 тысяч человек уже подписали петицию за это на сайте Гринпис - это, действительно, людей волнует. Очень надеемся, что предложенные решения будут приняты и в следующем году мы эту историю не повторим.

— Есть какой-то перелом в ситуации?

— Нет, и он невозможен до наступления устойчивых дождей. Сейчас пожарные могут спасать населенные пункты, но уничтожить такое гигантское возгорание невозможно. Три миллиона гектаров - это, правда, чудовищно много. Тем более, территории эти - трудно доступные, и огонь ушел на север. Повлиять на площади нельзя, но защитить людей можно.

— Мы можем сказать, что Москву и Московскую область подобная катастрофа не настигнет в будущем?

— Мы не можем говорить, что что-то никогда не произойдет, но мы видим, что на два порядка больше сил выделяется для того, чтобы такого не было. Представьте себе, чтобы в Подмосковье кто-то сказал: «горят торфяники, да и ничего страшного, обычное дело, давайте подождем, тушить дорого».

— Девять лет назад столица, действительно, настрадалась из-за этих торфяников.

— Да, тогда на 55 тысяч увеличилась смертность за те две недели задымления в столице. И заметьте, что с тех пор, если какой-нибудь чиновник скажет: «давайте не будем лес тушить и сэкономим», то это будет его последняя фраза на занимаемой должности. И я надеюсь, что такая ситуация будет и по всей стране, так как жизнь граждан одинаково ценна.

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