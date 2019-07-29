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Для профессиональных мошенников наступила благодатная пора

Наталья Науменко
• 19:11 • 29 июля 2019
Леонид Куравлев в роли мошенника-вора Милославского в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»
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Леонид Куравлев в роли мошенника-вора Милославского в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Неожиданные статистические данные обнародовал Научно-исследовательский институт МВД России. Оказывается, россияне стали более внушаемыми, с 1990-х годов прошлого века процент внушаемости подрос на целых 7 единиц (с 12 до 19 процентов). Особенно заметно наши соотечественники меняются летом. В сетевом вещании «Вечерней Москвы» эту странную тенденцию обсудили эксперты. И пришли к неутешительным выводам.

Последний пример вопиющего массового обмана москвичей — это, конечно, дело отравителя Мурата Сабанова. По информации из разных источников, от рук злоумышленника серьезно пострадали от 10 до 20 человек. 26-летний безработный приезжий из Кабардино-Балкарии знакомился в центре Москвы с молодежными компаниями и предлагал им угоститься лимонадом или соком. Случайные собеседники едва отпивали несколько глотков и тут же падали «замертво». Как потом уже выяснили криминалисты, в напитки Сабанов незаметно подмешивал сильнодействующие психотропные препараты. В этой ситуации больше всего поражает то, что жертвы не задумываясь соглашались утолить жажду из рук совершенно чужого человека, с которым никогда ранее не встречались. Что ни говори — а это беспроигрышное доказательство возросшей внушаемости нашего населения. Или все-таки речь идет об ином феномене, перевернувшем сознание москвичей?

Люди меняются незаметно

 — Люди стали не столько более внушаемы, сколько более зависимы, от интернета, — считает Владимир Берхин, эксперт проекта «За разумную помощь» благотворительного собрания «Все вместе», президент фонда «Предание». — Оглянитесь на своих соотечественников, проследите за своими действиями. В руках у каждого сегодня какой-нибудь гаджет.

Действительно ответы на постоянно возникающие вопросы — от самых элементарных до требующих включения памяти и логики — мы стараемся получить немедленно из имеющейся под рукой электронной шпаргалки. Про погоду, репертуар кинотеатров, маршрут транспорта, акции в магазинах… Понятно, возросшая скорость жизни требует и гораздо более быстрого получения необходимой информации. Увы, такая привычка сказывается не лучшим образом на нашем мыслительном процессе.

— Природа человека не меняется, его врожденные страсти как были, так и продолжают накаляться при возникновении определенных условий. Резко изменилась среда наших отношений, — замечает ведущий аналитик Института исследований интернета, доктор философских наук Дмитрий Винник. — Большую часть времени мы общаемся в интернете, нередко с виртуальным собеседником. Умственные способности у большинства из нас стали меняться в худшую сторону. Наряду с этим образование просело, критическое мышление пошло на спад.

Подмена фантазийной картинкой реальной действительности — вот она, «болезнь» современной молодежи. Инфантильным мальчикам и девочкам в большей своей массе сегодня не нужно «переламывать» себя, чтобы утвердиться в обществе, заработать авторитет. Воюя с мечом или пулеметом в виртуальном пространстве, зарабатывая очки, они с этими же очками-мечами выходят в настоящую жизнь.

— Так возникает иллюзия. Человек теряет связь с реальным миром, он кажется себе всемогущим, — объясняет Владимир Берхин.

Как это ни печально, подобная трансформация человеческого сознания играет на руку нечестным людям. Так, сегодняшнему мошеннику куда как легче расположить к себе даже совершенно незнакомого человека, во многом утратившего ощущение реальности.

— При желании и способностях обмануть можно каждого, — бросает вызов сразу всем участникам круглого стола иллюзионист, победитель шоу «Минута славы» на Первом канале Сергей Листопад, и тут же рекомендуется как честный мошенник. — Все фокусники — талантливые мошенники. Но мы открыто заявляем, что занимаемся обманом. Я на своих выступлениях предлагаю зрителям меня разоблачить за деньги и даже предлагаю воспользоваться подсказкой интернета. Никто не отказался от моих предложений, но никто и не выиграл. То есть все они согласились добровольно стать жертвами.

Битва не на равных

По мнению полковника полиции в отставке, экс-сотрудника уголовного розыска Петра Скобликова, законодательство страдает лояльностью. Для примера он предлагает вспомнить «многосерийную» историю непотопляемого организатора благотворительных акций и фондов Алексея Степанова. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы разглядеть в Степанове классического мошенника. Но ему в основном удается дурачить добропорядочных граждан и уходить от преследования властей.

Не согласна с заявлением коллеги депутат, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. Она предлагает взглянуть на ситуацию иначе. Растущая статистика преступлений по статье 159 УК РФ может говорить о том, что обращений граждан в полицию стало больше, повышается доверие граждан к правоохранительным органам.

— Вспомните 90-е, — призывает депутат. — Проигравшие в те же наперстки стыдились обращаться в полицию. А кто из пострадавших от всякого рода фондов обратился с официальным заявлением? Законодательная база со времен СССР не меняется. В Административном же кодексе появились новые штрафы: за приставание на улице, за гадание. Сегодня мы рассматриваем возможность введения наказания не только за организацию попрошайничества, но и за участие в нем. Люди же все чаще нам помогают, сообщают о правонарушениях.

Заметное изменение в сферу человеческих отношений внесли современные технологии. От объективов камер наблюдения нелегко скрываться бандитскому элементу. Поэтому в криминальной среде наблюдается тенденция к «профессиональной переориентации».

— Многие переквалифицируются в мошенников, в жуликов. В отличие от других стран в России сложилась многовековая воровская культура, — подчеркивает Дмитрий Винник. — Криминалитет способен обучаться не хуже, а иногда даже лучше, чем сторонники закона. Мотивация у них гораздо выше.

Главная мотивация преступника была и остается одна — деньги, большие деньги. У мошенников уличного сектора методы «работы» во многом отличаются, например, от мошенников сетевых. На улице ставка делается чаще на небольшую сумму с попыткой охватить широкую аудиторию. Например, пройтись с коробочкой для сбора денег на несуществующего больного в поезде — вполне безобидная афера.

— Однозначно все те, кто собирает денежные средства в городском транспорте, — нечестные люди, — подтверждает эксперт проекта «За разумную помощь» Берхин. — Целая компания у нас против них была. Люди даже ради 500 рублей в полицию не обращаются, а здесь и того меньше получается. Берхин напоминает, что честный благотворительный фонд ведет прозрачную бухгалтерию, где существует регулярная отчетность.

— Можно деньги назад потребовать, если не понравилось их целевое назначение. Люди редко отслеживают наши отчеты, а мы тратим время, — сокрушается Владимир Борисович.

Любопытные результаты дал социальный опрос, выяснявший, куда люди готовы вложить деньги. Из благотворительных фондов выделился никому не известный. Увы, люди склонны делать взносы интуитивно, подвергаясь эмоциональному всплеску, не задумываясь.

— Мы стараемся научить граждан определять мошенников, издаем специальные методички. Но потом и мошенники изучают наши советы и применяют их в своей практике, — рассказывает руководитель фонда Владимир Берхин.

То есть современные мошенники вполне успешно мимикрируют в возникающих новых условиях. Да, к сожалению, ни конца ни края этой войны пока не видать. Не убывает талантов ни на той, ни на этой стороне.

Интересными наблюдениями из собственной практики делится депутат Мосгордумы Инна Святенко. Получив прекрасное образование в МГУ на факультете вычислительной информатики и кибернетики, она вспоминает два лагеря однокурсников — отличников, уже состоявшихся фундаментальных ученых, и троечников.

— Ряды хакеров нередко пополняются именно такими небесталанными троечниками. Информационная система безопасности перед их авантюрными способностями нередко оказывается бессильна, потому что отстает в развитии, — думает депутат и вспоминает одну из последних историй, произошедших с ее знакомой. — Жене известного писателя, уже почившего, позвонили в день его рождения. Талантливые ребята нашли правильную информацию и заявили, что в честь даты издана за границей очередная книга творца. Они интересовались данными банковской карточки моей приятельницы, чтобы перевести на нее гонорар. Хорошо, что она забыла слово-пароль, и банк в проведении операции отказал.

Главную проблему сторонников закона называет экс-сотрудник уголовного розыска Петр Скобликов. Он считает, что подготовка киберполиции в России совершенно не налажена.

— Мошенничество — экономическое преступление, совершенное талантливыми людьми. Чтобы им противостоять, нужны хорошо подготовленные специалисты.

Каждый из нас — потенциальная жертва

От профессионального жулика нет спасения. В этом уверен иллюзионист Сергей Листопад.

— Люди играли и будут играть, потому что жаждут зрелищ. Я порекомендую получать удовольствие. Выигравший мошенник радуется, что кого-то обманул и получил деньги. А жертва должна радоваться, что приобрела бесценный опыт. Иногда мне гораздо проще обвести профессора с несколькими высшими образованиями, нежели простого человека со средним образованием. Природная смекалка и наблюдательность — очень действенные средства против мошенников, — делится опытом иллюзионист.

Эксперты считают, что вопрос возврата к преподаванию предмета «логика» в школах сегодня стоит остро как никогда. Только умеющий логически мыслить человек способен самостоятельно решать возникающие в реальной жизни задачки. А в стремлении повысить уровень недоверия люди могут дойти до противоположных крайностей.

— Боюсь и за себя, и за других, что однажды, когда будет кому-то нужна действительно помощь, мы не поверим и пройдем мимо действительно нуждающегося, — предупреждает депутат Инна Святенко.

Чтобы не пропустить такую беду, подсказывают эксперты, нужно всего лишь обратиться к своему собственному опыту. Если человеку не хватает денег на метро, проведите его по своему проездному билету. Кому-то требуются средства на лекарства — предложите купить ему это лекарство. Если кто-то голодает, попробуйте его накормить. Мошенники отвернутся от вас, а нуждающиеся с удовольствием примут эту предложенную помощь.

РЕПЛИКА

Александра Копецкая, руководитель Центра психологической поддержки, психолог года Европы-2010:

— Наши люди потеряли бдительность. Подобных массовых отравлений давно не было. Подзабыли. Но и в целом люди очень изменились, во всяком случае молодежь. Их основное общение перенеслось в интернет. Своего собеседника они не видят, зачастую не слышат. Они воспринимают лишь созданную искусственно «афишу» в социальной сети или во всплывающем диалоговом окне, зачастую приписывая ей свои позитивные краски. Эти позитивные виртуальные ощущения молодые люди переносят и в свою реальную жизнь. Общение состоит не только из букв и слов. Это и поза, и движения рук и ног, это и мимика, и тембр голоса, и даже запах тела. Но молодежь во многом разучилась распознавать эти поведенческие признаки живых собеседников. Тем более если собеседники пытаются спрятать свой негатив поглубже. Напряженность, раздражение, зависть, ненависть — все это возможно разгадать профессиональному психологу. Но и от наблюдательного человека не ускользнет некое напряжение и фальшь. Сегодняшней «расслабленной» интернетом публике трудно разгадать обман. На жалости с ней работают попрошайки (не человеку, так животному обиженному призовут помочь), на крючок-любопытство или жадность ее поймает какой-нибудь коммивояжер. Сегодня не нужно никакое психотронное оружие. Человек настолько стал уязвим. Оружие нужно только для тех, кто сопротивляется. А таких наберутся единицы.  

Как уличные мошенники располагают к себе:

Располагающая внешность

Над собственным имиджем профессиональный мошенник трудится особо тщательно. Удержать внимание «жертвы» гораздо проще человеку со всех сторон приятному. Хорошие манеры, аккуратная, невульгарная, но и небедная одежда, прическа и, безусловно, улыбка как магнит притягивают взгляды посторонних.

Речь

Поставленный голос вкупе с ораторским мастерством, как показывает практика, во многих сферах обеспечивают 50, а то и все 80 процентов успеха. Далеко не все мошенники получают высшее образование, увлекаются чтением высокохудожественной, да и всякой литературы. Но языком метут не хуже метлы. И таким образом буквально парализуют внимание уличных зевак.

Харизма

Этим природным даром, к счастью, обладают только самые удачливые представители криминальной профессии. Уметь и зажигать своей энергией окружающих по силам самым ярким индивидуумам.

Гипноз

Встретить счастливчика, избежавшего позорного, хотя бы и короткого, контакта с цыганами, вряд ли возможно. Хуже всего, когда несчастный оказывается замкнутым в тесном кругу цыганской «стаи». Вот когда уж точно разденут, лишат денег и перенесут в какую-нибудь безлюдную глушь так быстро, что опомниться не успеешь. Неудержимый поток речи — это тоже своего рода гипноз. Он практически парализует способности логически мыслить. Но встречаются среди уличных мошенников и редкие умельцы в сфере гипноза.

НЛП

Нейролингвистическое программирование включает несколько основных стадий: калибровки, подстройки и якорения, а также введения в транс. Скорее всего, мошенник выберет себе в «жертвы» человека, пребывающего в нестабильном эмоциональном состоянии. Наблюдая за ним, он собирает о нем нужную для себя информацию. Так проходит калибровка. Чтобы подстроиться под жертву, мошенник ее старается копировать: движения рук и ног, покачивание головой, тембр голоса и его интонации. Подстройка помогает установить доверительный контакт. Через якорение (повторение приятных для жертвы высказываний) контакт упрочняется. Через определенный набор фраз происходит и введение в транс.

КАК У НИХ  

В Австрии выделено пять видов мошенничества:

— обычное (параграф 146);

— тяжелое (параграф 147);

— в виде промысла (параграф 148);

— мошенническое злоупотребление обработкой данных (параграф 148-а);

— мелкий обман, совершенный по нужде (из-за бедности).

В США обманом считается даже планирование получения какой-либо выгоды в будущем беззаконным путем, даже не обязательно материальной, а просто социальной или даже психологической.

В Китае, самой густонаселенной и древней стране, концентрация мошенников на душу населения намного выше, чем в иных странах. От иностранца собственного мошенника судьи, скорее всего, защитят. Но провинившегося перед государством отъявленного обманщика может настичь и смертная казнь.

В Австралии жестким преследованиям подвергаются даже, казалось бы, несерьезные обманы: за колдовство и магию, за публикацию ложных о себе сведений наказывают весомыми штрафами.

Круглый стол на тему: «Обманываться рады. Лето - «парад внушаемости»

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Фасады 22 зданий отремонтируют в историческом центре Москвы
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Московские врачи придумали новый способ лечения болезней сердца
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Здоровье
Холодный ветреный день ждет москвичей 29 июля
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Рекрутеры перечислили главные недостатки кандидатов при приеме на работу
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Умерла самая умная собака в мире
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Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду
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Здоровье
Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег
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Определились лидеры авторынка России по корпоративным продажам
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Человек пострадал в аварии на западе Москвы
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Анонимное пополнение электронных кошельков запретят в России
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Депутаты предложили смягчить наказание за оставление места аварии
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Столичные власти назвали дату начала продажи арбузов
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Тысячи фанатов пришли на автограф-сессию клавишника Rammstein в Москве
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Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
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Концерт ко Дню ВМФ прошел в Музее Победы
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