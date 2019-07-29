Интерактивная выставка «Город великих людей» открылась в центрах госуслуг

23 июля в центрах госуслуг открылись интерактивные выставки «Город великих людей». Москва — великий город, переживший многие события. Величие городу дарят его жители. Наш проект рассказывает об участниках войны. Некоторые не вернулись с фронта, но их истории передают вещи: письма, дневники, фотографии. Те, кто защищали свою страну, достойны памяти, и мы хотим поделиться их историями.

Владимир Гольдштейн

Письма солдата Владимира Гольдштейна, которые он писал с фронта своей жене на протяжении четырех лет, легли в основу аудиоспектакля «Четыре года разлуки». Рассказ охватывает всю историю начиная с самых первых переживаний, связанных с началом войны, заканчивая поздравлением с победой и ожиданием скорой встречи и воссоединения семьи. Композиция содержит отрывки из писем, телеграммы и стихи солдата.

Владимир родился в 1911 году в Днепропетровске. Окончил Днепропетровский пищевой институт, работал в Горьковской области, где и познакомился с женой, а после пошел служить в армию. В начале тридцатых годов Владимира перевели в Москву, где его с семьей и застала война. Войну он прошел от начала и до конца, дошел до Кенигсберга. Вот что писал он своим жене и дочери в канун Нового года:

«Поздравляю всех вас, дорогие мои, с наступившим 1945 годом. Годом окончательного разгрома врага и встречи с вами в мирных условиях и в гражданской форме. Новый 1946-й, уверен, что будем встречать вместе.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Фото: пресс-служба центров госуслуг «Мои документы»

Целую крепко, Володя».

К сожалению, встретить вместе Новый год у семьи не получилось. Наш герой в 1945 году был отправлен в Японию. Уже после подписания мирного договора он погиб. Вблизи от него разорвалась бомба, и осколком он был ранен в живот, ногу и грудь. Его старались спасти, но через 2 часа в госпитале он скончался. Но в память о нем остались трогательные письма. Они говорят о многом, но даже рассказ о паре туфель, которые Владимир смог отправить жене с фронта, проникнут теплотой и нежностью:

«Посылаю тебе туфли, хотя и размер их немного большой, но думаю, что ты сумеешь их перешить и для работы тебе будут хороши, а вот хорошие настоящие туфли я привезу тебе сам, кроме того, посылаю ботиночки, на кого будут хороши, тому и отдай, кроме того, посылаю консервы, рису немного и Владику тетради, но уверен, что до начала, когда он пойдет в школу, я сам буду дома и все ему сделаю, все что ему нужно, милая, мое Золотко, моя родная».

Василий Панков

К моменту начала войны Василий Панков успел окончить летное училище. Семья жила в Прибалтике, и в первый же день войны он был поднят по боевой тревоге с аэродрома в Риге — все произошло так неожиданно, что он даже не попрощался с семьей.

Василий, как опытный летчик, знал, как одержать верх над противником. Он был бомбардировщиком ночной авиации, водил самолет U2, совершил 800 боевых вылетов. На войне все не может пройти гладко: у Василия было две контузии, а однажды он и вовсе не иначе как чудом избежал смерти: он был в госпитале и по непонятным причинам испытывал беспокойство, просил отпустить из больницы, и его просьбу выполнили. На следующий день фашисты хотели бомбить аэродром, на котором дислоцировались наши войска, однако было темно, и они попали в госпиталь, откуда накануне ушел Василий.

Дочь Василия, которая и передала материалы в Главархив, называет отца счастливым человеком, ведь он вернулся с войны и прожил долгую жизнь. Для своей семьи Василий был идеалом мужества, его жена и дочери гордились им. Он любил песни и сам хорошо пел. Строки из своей любимой песни «Землянка» он написал в послании с фронта своей жене: «мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви».

Василий умер в 1997 году, спустя полтора года после смерти его любимой жены. Его награды переданы в музей города Нижневартовска, где жила одна из его дочерей. А фотографии, письма с фронта и благодарности теперь стали частью выставок, открытых в рамках проекта «Город великих людей».

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Фото: пресс-служба центров госуслуг «Мои документы»

Андрей и Сергей Кухаренковы

Братья Кухаренковы служили на фронте порознь. Старший брат, Андрей, был призван на войну в 1941 году в возрасте 30 лет. Он окончил полугодичные курсы во Владимире, получил офицерское звание и отправился на фронт. Там Андрей стал пулеметчиком и командиром роты. Андрей прошел Сталинградскую битву и дошел до Германии в звании майора. Несколько раз был ранен. Стал помощником командира штаба.

После войны герой работал шеф-поваром и был награжден орденом Трудового Красного Знамени за трудовую деятельность. Принимал участие в развитии Музея общественного питания (сейчас — Музей кулинарного искусства) и завещал передать все свои награды в этот музей. Умер Андрей Кухаренков в 2002 году в возрасте 91 года.

Другой брат, Сергей Кухаренков, мечтал служить на флоте. Дома у семьи был патефон, и Сергей очень любил слушать песню «Раскинулось море широко». В 18 лет, когда юноша работал в депо Ильича на Белорусском вокзале, московский комсомол кинул клич о призыве на флот. Сергей ушел на войну.

У брата героев, Петра Иосифовича, сохранилось письмо, которое Сергей писал с фронта в марте 1943 года:

«Здравствуйте, дорогие Настя и Женя! Письмо ваше получил, за которое большое спасибо. За последние два месяца я совсем оторвался от родных. Никому не писал писем, мать уже там беспокоится. Я бы рад написать, но не было свободного времени. Последние два месяца все время ездил по командировкам, был в Ленинграде, … , был в боевых операциях, но все обошлось благополучно. Сейчас готовимся к весне, к выходу в море. У нас здесь в полном разгаре весна на улицах, кое-где остался снег, а так уже сухо.

Живу я хорошо и весело, война вошла в нормальную жизнь, привыкли к ней… недостатка ни в чем не испытываю. Настя, пиши в следующем письме, пишет ли тебе письма Яша и как он живет. Будешь писать ему — передай от меня привет».