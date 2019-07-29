Терапевт объяснил, чем опасна летняя простуда
Недомогания осенью и зимой мы воспринимаем спокойно, однако летом простыть, по словам врачей, гораздо проще. В жаркую погоду чаще фиксируются осложнения, считает врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет «Скорая» Андрей Звонков.
Как не заболеть летом и чем опасна летняя простуда
— Люди чаще заболевают под кондиционером, чем на улице из-за перепада температуры, — заявил он в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы». — ОРВИ летом в жару фиксируются чаще – люди едят мороженое, «подсаживают» иммунную систему из-за переохлаждения во время жары. Они думают, что летом легче вылечиться, и в этом заблуждении кроется опасность.
По словам врача, в результате летней простуды заболевший человек может получить серьезные осложнения:
— Например, тонзиллит с гнойными пробками вплоть до отека гортани, это происходит из-за беспечности. Мы привыкли болеть осенью и зимой, все начинается с малого – с першения в горле, покашливания, через пару дней – поднимается температура до 38 градусов. Обычно человек заболевает в пятницу, развитие болезни приходится в выходные, а в понедельник — он уже полноценно болеет, приходит на работу, заражает половину коллег, — заявил Звонков.
Он призвал придерживаться профилактических мер после переохлаждения, чтобы предотвратить развитие болезни.
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