ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить инцидент в Ростове
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку происшествия после матча чемпионата России с ФК «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что «Спартак» направил обращение о прокурорской проверке на имя генерального прокурора Юрия Чайки. В письме отмечалось, что необходимо проверить действия сотрудников Росгвардии после матча 20 июля.
— Подтверждаем эту информацию, — отметили в пресс-службе «Спартака».
Напомним: игра «Спартака» с «Ростовом» прошла на стадионе «Ростов Арена» 20 июля. Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Отмечается, что после игры многие болельщики московского клуба долгое время не могли покинуть стадион, так как были блокированы сотрудниками безопасности в подтрибунных помещениях. Полицейские использовали резиновые дубинки, когда некоторые фанаты пытались прорваться за оцепление, пишет РИА Новости.
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