Почему люди не смогут выплачивать кредиты уже в 2021 году

Уже через полтора-два года может сложиться ситуация, когда многие заемщики не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, которые в свою очередь ограничат выдачу новых займов, считает Орешкин. Сегодня, по его словам, трети плательщиков приходится отдавать на кредиты 60 процентов доходов! При этом, по последним данным Росстата, медианная зарплата в стране — около 30–35 тысяч рублей.

— Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, — заявил глава Минэкономразвития, — подобные меры входят в зону ответственности ЦБ.

Кроме того, он напомнил, что с 1 октября Центробанк вводит специальный показатель для соотношения платежа к доходу заемщика. По мнению Орешкина, необходимо уже сейчас думать о том, что делать, когда банки перестанут выдавать новые кредиты из-за роста просрочек по займам.

— Просто выдавать новые кредиты в этом случае нельзя — это поспособствует росту проблем, — убежден министр.

Проблема и правда серьезная. Долговая нагрузка москвичей с 2014 года выросла в 1,5 раза. Об этом сообщает «Национальная ассоциация коллекторских агентств». По данным коллекторов, сегодня около 75 процентов экономически активных горожан имеют кредиты!

Несмотря на рост цен и ипотечных ставок, в Москве за первое полугодие этого года на 8 процентов выросло число ипотечных кредитов — их взяли около 43 тысяч горожан. Растет и автокредитование. Причем средний размер этого вида кредита — самый крупный в стране — миллион рублей. Но большая часть кредитов все-таки потребительские — на ремонт, мебель, бытовую технику.

Максим Орешкин уверен, что многие должники не смогут взятое в банках вернуть.

Финансовый аналитик Агван Микаелян недоумевает.

— Да, задолженность населения растет очень быстрыми темпами — до 25 процентов в год. Но люди все разные, и долги разные. Кто-то зарабатывает 30 тысяч и каждый месяц отдает 20. Это да, проблема. А кто-то зарабатывает 100 и отдает 15 — и тут проблемы никакой. Поэтому первое, что нужно сделать, — четко понять, кто и сколько должен, чтобы выяснить реальный масштаб проблемы и думать, что делать.

По мнению Микаеляна, надуванию кредитного пузыря способствовало само правительство.

— Давайте признаем — реальные доходы населения не растут, а снижаются. А людям нужно на что-то жить. Отсюда и рост кредитования. Если говорить о стране в целом, то как при снижающихся доходах можно поддерживать экономику, если не кредитованием? Так что кредитование крайне необходимо и конкретным людям, и стране в целом. Но Центробанк при этом ведет политику, при которой кредиты становятся очень дорогими. Для банков это выгодно. А их клиенты попадают в долговую кабалу!

Что делать в этой ситуации? По мнению аналитика, простого и быстрого решения нет.

— Правительство должно действовать в двух направлениях. Первое — создать экономическую ситуацию, при которой доходы населения будут не снижаться, а расти. Второе — сделать так, чтобы кредиты были более доступными — то есть их можно будет взять под более низкий процент, — считает Микаелян. — Только в этой ситуации и брать, и отдавать кредиты будет более-менее просто. В противном случае рано или поздно сложится ситуация, когда миллионы заемщиков будут не в состоянии вернуть долги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Варьяш доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

— Проблемы будут у банков, которые плохо вели входной контроль. Иными словами, давали кредиты всем подряд. Вспомните: москвичам, пользуясь ворованными базами данных, постоянно звонят из банков и рассказывают, что им «одобрен кредит». Одобрен? А мы и не знали. Отлично, берем! Стоит ли удивляться, что банки в результате такой политики раздачи денег под огромные проценты скоро начнут нести убытки. А заемщикам не будет ничего: закон в их отношении становится все более и более либеральным. Ну не выпустят кого-то за границу, ничего страшного, в России отдохнет. Квартиру отбирать не станут. Вообще, эта ситуация должна заставить Центробанк обязать банки тщательнее вести входной контроль клиентов.

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