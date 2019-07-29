Ученые создали контактные линзы, меняющие масштаб изображения
• 21:09 • 29 июля 2019
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Масштаб изображения можно поменять одним движением глаз
Фото: https://pixabay.com
Ученые из США и Китая создали уникальные контактные линзы. Об этом сообщает Lab News.
С их помощью одним движением глаз можно поменять масштаб изображения. Для этого человеку достаточно моргнуть.
Мягкие линзы выполнены из чувствительных к стимулам материалов. По словам производителей, они продемонстрировали хорошие характеристики.
Принцип работы данного изобретения основывается на электроокулографии. К каждой линзе присоединяются пять электродов, которые получают электрические сигналы при движении глаз. Когда полимерная поверхность становится более выпуклой, то линза приближает изображение.
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