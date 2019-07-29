Глобальное потепление грозит столице ураганами и потопами

Эксперты советуют расширять сеть ливневой канализации и высаживать больше деревьев.

— Подобные перепады связаны в том числе с глобальным потеплением климата, которое в последние десятилетия ускорилось, — считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Благодаря глобальному потеплению изменчивость погоды нарастает.

В Москве, например, благодаря этому стал все чаще случаться такой феномен, как тропические ливни. За считаные минуты на город обрушиваются буквально тонны осадков. Как результат — подтапливает дворы и даже целые шоссе!

— Москве пора реконструировать систему городской канализации, — убежден руководитель энергетической программы Российского отделения Гринпис Владимир Чупров. — Нынешняя «ливневка» появилась в Москве еще в середине прошлого века, когда характер выпадения осадков был другим. Сейчас с сильными дождями она физически не справляется.

Еще одна природная аномалия, которая все чаще случается в Москве, — сильные ветры. Истории, когда из-за шквалистого ветра падают деревья и рекламные щиты, случаются все чаще.

— В Москве огромное количество старых и больных деревьев, которые ослаблены из-за сложной экологической обстановки, — рассказывает журналист, натуралист, путешественник Александр Хабургаев. — Поэтому городу нужно высаживать новые здоровые деревья, причем из российских питомников — они районированы и лучше приживаются.

Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, кандидат географических наук Наталья Рязанова пояснила, что сейчас многие крупные города имеют собственную стратегию противостояния глобальному потеплению климата.

Одновременно города пытаются к нему адаптироваться. Так, например, в Санкт-Петербурге построили дамбу длиной больше 25 километров. Она защищает город от наводнений, которые в последние десятилетия становятся все масштабнее. Своя стратегия должна быть и у Москвы.

— Сейчас наш город — это гигантская «сковородка». Он перегрет и загазован, в основном за счет выбросов выхлопных газов автомобилей и промышленных предприятий. И он как минимум должен хорошо проветриваться. Я считаю, что дома в столице необходимо строить, ориентируясь на розу ветров: чтобы фасады домов не препятствовали проходу воздушных масс, не стояли стеной на их пути.

Владимир Чупров считает, что Москва имеет все шансы снизить объем выбросов в атмосферу, приводящих к глобальному потеплению, если введет в городе экологические зоны.

— Подобные уже есть в городах Европы. Это когда транспорт с двигателем экологического класса ниже Евро 4 или с дизельным двигателем не сможет въехать в определенные районы, — рассказывает эксперт. — В Москве имеет смысл сделать то же самое. Ведь сегодня 40 процентов городского автопарка — это Евро 0, 1, 2 и 3 — настоящий автохлам, который давно пора убрать с улиц. Исключение можно сделать лишь для владельцев старых машин, живущих в районах запрета.

Александр Хабургаев советует перенять китайский опыт.

— Там нельзя эксплуатировать автомобиль дольше 10 лет. Прошел этот срок — ты сдаешь машину на утилизацию и получаешь преференции при покупке новой.

Владимир Чупров добавляет:

— Москве, на мой взгляд, необходимо активнее внедрять электротранспорт. Дело в том, что его КПД существенно выше, чем у транспорта с двигателем внутреннего сгорания, а значит, тепла в атмосферу попадает меньше.

По мнению эксперта, в столице имеет смысл обустроить все газоны, сделав так, чтобы бордюры были выше уровня земли. Газонная трава тоже способствует охлаждению города.

— А еще имеет смысл задуматься об озеленении крыш, переняв успешный европейский опыт, — считает Владимир Чупров.

Рекорды

— Самое жаркое в Москве лето случилось в 2010-м. Температура в тени составила 34 градуса.

— Осень 2009 года вошла в пятерку самых теплых в Москве за 130-летнюю историю метеонаблюдений. Средняя температурная норма была превышена на 4,4 градуса, составив 10, 4 градуса тепла.

— 29 мая 2017 года в Москве случился ураган. Сила ветра достигала 28 м/с. Погибли 18 человек.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до 31 июля