Российско-китайский университет в Шэньчжэне выдал дипломы первым выпускникам
— В университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне состоялась торжественная церемония вручения дипломов первому выпуску магистров биологического и филологического факультетов, — говорится в сообщении. — Два года назад эти студенты стали первыми учащимися первого совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.
Первый российско-китайский университет открылся 13 сентября 2017 года на базе МГУ им. М. Ломоносова. Планировалось, что студенты будут два года обучаться в Москве, затем два года в Шэньчжэне, причем сразу на трех языках: русском, английском и китайском. На открытии учебного заведения выступил даже Владимир Путин, который выразил уверенность в том, что открытие российско-китайского университета на базе двух столь авторитетных вузов послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.
Теперь же можно с уверенностью говорить о том, что уникальный образовательный проект двух стран проходит успешно, дипломы получили первые магистры университета.
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