Божена Рынска подтянула овал лица
• 22:42 • 29 июля 2019
Поделиться:
0
doc76fp49ow6o16jqdt2bo
На лице Божены Рынской не осталось следов хирургического вмешательства
Фото: Скриншот с видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ax-sXYCUJEw)
Российская журналистка Божена Рынска опубликовала новый пост в Instagram, где рассказала о том, как воспользовалась услугами пластического хирурга. Женщину беспокоили брыли на лице.
Процедуру выполнили под анестезией. По словам Божены Рынской, все прошло быстро. На лице не осталось никаких следов хирургического вмешательства. Две нити — слева и справа — сделали овал более четким.
Божена Рынска рассказала, что пытается вернутся к прежней жизни после смерти мужа Игоря Малашенко, однако тоска по супругу каждый раз одолевает ее.
Читайте также: Божена Рынска рассказала, как сломала руку
23:3429 июля 2019
23:1329 июля 2019
22:4529 июля 2019
22:2129 июля 2019
22:0629 июля 2019
21:4629 июля 2019
21:3129 июля 2019
20:5029 июля 2019
20:5029 июля 2019
20:3529 июля 2019
19:4329 июля 2019
19:0829 июля 2019
19:0429 июля 2019
19:0229 июля 2019
18:2729 июля 2019
18:2429 июля 2019
17:4029 июля 2019
17:3929 июля 2019
17:2429 июля 2019
17:1229 июля 2019
17:0929 июля 2019
17:0429 июля 2019
16:1829 июля 2019
16:1829 июля 2019
16:0029 июля 2019
15:4829 июля 2019
15:3529 июля 2019
15:2429 июля 2019
14:5229 июля 2019
14:5029 июля 2019
14:4629 июля 2019
14:2029 июля 2019
14:2029 июля 2019
14:1329 июля 2019
14:0029 июля 2019
13:4429 июля 2019
13:4229 июля 2019
13:3729 июля 2019
13:2329 июля 2019
13:1429 июля 2019
12:5129 июля 2019
12:4829 июля 2019
12:4829 июля 2019
12:3829 июля 2019
12:0929 июля 2019
11:4529 июля 2019
11:3929 июля 2019
11:3929 июля 2019
11:3129 июля 2019
11:1429 июля 2019
11:0229 июля 2019
10:1529 июля 2019
10:1029 июля 2019
09:5729 июля 2019
09:4429 июля 2019
09:3229 июля 2019
09:2429 июля 2019
09:2229 июля 2019
09:1829 июля 2019
08:4329 июля 2019
08:4229 июля 2019
08:2629 июля 2019
08:2029 июля 2019
07:5229 июля 2019
07:2529 июля 2019
07:1429 июля 2019
06:5629 июля 2019
06:3929 июля 2019
05:5529 июля 2019
05:3529 июля 2019
05:1429 июля 2019