Стали известны подробности четвертой части «Гардемаринов»
Стало известно, чем займутся герои четвертой части фильма «Гардемарины». Подробности о сюжеты раскрыла режиссер картины Светлана Дружинина в своем Instagram-аккаунте.
— Помните, Алеша Корсак сетовал: «Мы гардемарины, а моря не видели». Вот, собственно, в новом фильме они, наконец-то, не только увидят море, но и… Впрочем, не буду всего рассказывать, — поделилась Дружинина.
По ее словам, выход картины запланирован на 2020 год.
Напомним: сюжет картины рассказывает о Кинбурнской баталии — одном из эпизодов Русско-турецкой войны. В новой части главными героями стали дети гардемаринов, которые выполняют задание Екатерины II. В фильме снимаются Дмитрий Харатьян, Кристина Орбакайте, Дима Билан и Михаил Боярский.
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