Подозреваемый в убийстве трех человек в Калифорнии легально владел карабином СКС
Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек на фестивале еды в Калифорнии, легально владел приобретенным карабином СКС. Об этом рассказал шеф полиции Гилроя Скот Смити.
— Мы выяснили, с помощью некоторых федеральных ведомств, что оружие, которым был вооружен подозреваемый, было СКС, — отметил Смити.
Он добавил, что карабин является «автоматом типа АК-47». Он был приобретен легально в Неваде в июле этого года.
Кроме того, шеф полиции подтвердил сообщения СМИ о личности подозреваемого: им является 19-летний Сантино Уильям Лиган.
Погибшими стали шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и 20-летний мужчина. В данный момент полиция не может сообщить мотив преступления и другие подробности инцидента, пишет РИА Новости.
Напомним: стрельба произошла на фестивале еды в калифорнийском городе Гилрой в понедельник, 29 июля. Изначально было известно только о трех погибших и 15 пострадавших. После СМИ сообщили, что число погибших выросло до четырех человек.
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