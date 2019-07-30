Бойцов дивизии СС с почестями захоронили на Украине
Во Львовской области на Украине с почестями перезахоронили останки 29 бойцов 14-й дивизии Вафен СС «Галичина».
На церемонию собрали школьников, исполнили гимн, гробы накрыли государственными флагами Украины, солдаты ВСУ салютовали, а священник раскольнической ПЦУ после молебна сказал, что этих бойцов когда-нибудь признают мучениками и святыми.
Надгробную речь произнес экс-глава Львова, ныне избранный депутат Верховной рады от партии Порошенко Олег Синютка, сообщает «Пятый канал».
Внимание на эту церемонию обратил вновь избранный депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. На своей странице в соцсети Facebook он обратился к министру обороны Степану Полтораку.
— Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины? Как Вы оцениваете исполнение Государственного Гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии? Кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Известно ли Вам, что Нюрнбергский Трибунал признал СС и все ее подразделения, преступной организацией? — написал парламентарий.
Министр обороны пока не ответил. Максим Бужанский пообещал направить ему депутатский запрос.
Отметим, что запрет на использование фашистской символики на Украине прописан в законе.
Читайте также: Соратник Зеленского негативно отозвался об идее отменить День Победы