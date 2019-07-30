Александр Петров расстался со своей возлюбленной ради молодой актрисы
Популярный российский актер, звезда фильма «Притяжение» Александр Петров уже не скрывает своего романа с 24-летней актрисой Стасей Милославской. Он расстался с Ириной Старшенбаум, с которой встречался около трех лет, и многие говорили об их скорой свадьбе.
Со Стасей Милославской актер познакомился во время съемок картины «Стрельцы», в котором он сыграл роль советского футболиста, а актриса исполнила роль его супруги Аллы.
Про новую возлюбленную Александра Петрова известно, что она является уроженкой Москвы, закончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась танцами и играла в постановках театральной студии. В 2013 году Стася Милославская поступила в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Писарева. Ее отец — музыкант, композитор и руководитель художественного ансамбля, сообщает издание Teleprogramma.pro.
Кинокарьера юной актрисы началась в 2014 году на съемках сериала «Красные браслеты», в котором она исполнила роль попавшей в больницу девушки с анорексией. Также она снималась в популярных сериалах — «Дом фараона», «Конная полиция» и «90-е. Весело и громко».
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