Пенсионер получил девять лет тюрьмы за избиение до смерти бывшей жены
Столичный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима пенсионера, который избил до смерти бывшую жену.
Кунцевский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя Москвы Сергея Фисенко. Его осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Суд установил, что вечером 23 февраля 2019 года Фисенко находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, в ходе ссоры он избил бывшую жену. В результате женщина скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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