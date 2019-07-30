Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Висконсине
В результате стрельбы в штате США Висконсин погибли четыре человека, еще двоих ранили.
Инцидент случился в двух домах в соседних городах Лейк Холли и Лафайетт.
Полиция прибыла по экстренному вызову в Лейк Холли и обнаружила тела мужчины и женщины. Еще двух человек доставили в больницу с огнестрельными ранениями.
Позднее сотрудники полиции отправились в соседний город Лафайетт, чтобы сообщить о произошедшем членам семьи одной из жертв. Дверь им никто не ответил. Стражи порядка, проникнув в дом, обнаружили там еще трех погибших.
Полицейские считают, что в двух случаях действовал один и тот же человек, подозреваемый стрелок также скончался, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
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