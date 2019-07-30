Танец Юлии Ковальчук с чужим мужчиной засняли на видео
• 05:57 • 30 июля 2019
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Юлия Ковальчук до карьеры певицы выступала в танцевальном коллективе и была там одной из самых ярких солисток
Фото: Аккаунт Юлии Ковальчук в Instagram (https://www.instagram.com/juliakovalchuk/)
Певица Юлия Ковальчук на выходных прилетела в Баку на музыкальный фестиваль «Жара». Артистка выступала на сцене, где презентовала свою новую песню, а также была одной из ведущих вечерней дискотеки. Ее жаркий танец с чужим мужчиной попал в эфир.
В паре с ней был ведущий телеканала МУЗ ТВ Артем Шалимов. К концу дискотеки Юлия Ковальчук устроила жаркие танцы. Когда ее танец стал слишком откровенным, оператор предупредил артистку, что они с Шалимовым в эфире, сообщает издание «7дней».
— Мы в кадре?! — произнесла удивленно Юлия Ковальчук.
Певица не ожидала, что танец попадет в эфир и его увидят миллионы телезрителей.
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