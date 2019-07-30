Объединение пассажиров предложило Госдуме заблокировать BlaBlaCar
В Общероссийском объединении пассажиров предложили заблокировать онлайн-платформу для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Организация просит внести сервис в реестр запрещенных ресурсов в связи с угрозой безопасности клиентов.
Объединение пассажиров представило 229 сайтов, продающих поездки с нелегальными автоперевозчиками. В их числе Туту.ру, «Яндекс.Автобусы», OneTwoTrip. Перевозчиков, которые работают с сервисами, хотят обязать проверять лицензии и документы.
В ноябре 2018 года организация «Объединение автопассажирских перевозок» потребовала у суда закблокировать BlaBlaCar. Обвинение также было предъявлено нелегальным перевозчикам, уклонявшимся от налогов и не соблюдавшим требования безопасности, уточняет Российская газета.
Напомним, что в конце прошлого года правоохранительными органами было обнаружено тело Ирины Ахматовой, которая была убита попутчиком, найденным благодаря BlaBlaCar. Подозреваемый был задержан.
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