Строительство новой лодочной станции завершили в парке усадьбы Люблино
На территории столичного парка усадьбы Люблино окончены работы по строительству новой лодочной станции. Их провели в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории зеленой зоны.
Новая постройка была возведена на месте демонтированной старой — прошлая лодочная станция давно не использовалась и обветшала, а ее причал совсем не сохранился.
— Полностью смонтированы новая лодочная станция и причал. Завершены работы по внешней отделке павильона, открытой террасы и мостиков на пристани, их облицевали декоративными панелями из лиственницы. Готова уже и внутренняя отделка павильона, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.
При строительстве объекта, общая площадь которого составила около 300 квадратных метров, были использованы панели из лиственницы. Под общим навесом павильона находятся специальный павильон для хранения лодок, открытая терраса и касса. На станцию могут одновременно причаливать до восьми лодок, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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