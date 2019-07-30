Цымбалюк-Романовская рассказала, какие качества в людях ценит Джигарханян

Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла секрет о том, что больше всего ценит в людях ее бывший супруг актер Армен Джигарханян. Об этом она рассказала в новой публикации на своей странице Instagram.

— Мой бывший муж говорил, что самое ценное, когда можно сказать тому, кто рядом с тобой : «...а помнишь?...» Читайте завтра пост о тех, кому всегда можно будет это сказать, — написала звезда под постом.

На фото Цымбалюк-Романовская стоит рядом со своим стилистом, к которому, по всей видимости, недавно наведалась, и с известным актером Дмитрием Харатьяном.

Под публикацией пианистки тут же появилось множество комментариев с комплиментами.

«Красавица! Как всегда бесподобна!», — написала подписчица.

«Виталина! Я тобой восхищаюсь, ты супер!», — прокомментировала фото фанатка.

«А я с прошлым не дружу... Переворачивая страницы своей жизни, я прошлое оставляю в прошлом... Но, заметила, что людям нравится погружаться в былое...», — поделилась своими мыслями пользователь соцсети.

Напомним, что сейчас Цымбалюк-Романовская состоит в отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Недавно они вместе провели отдых в Сочи.

Читайте также: Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «вторым мужем»