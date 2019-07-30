Борис Гребенщиков: Я не люблю Льва Толстого

В Вене на Международном фестивале независимого кино фильм «Темная как ночь. Каренина – 2019» признан лучшим. Константин Хабенский, сыгравший роль машиниста паровоза, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. Действие романа Льва Толстого перенесено в наше время.

Легенда отечественного рока Борис Гребенщиков написал музыку к этой картине. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с ним в одном из столичных книжных магазинов, так как информационный повод для интервью связан с литературой.

— Борис Борисович, что вы сейчас читаете?

— Будете надо мной издеваться за мои литературные интересы, но я к этому готов. Недавно прочитал 13 томов Яна Флеминга — автора одиссеи о Джеймсе Бонде. Помимо этого — четыре книги последователя Флеминга — Реймонда Бенсона. Одновременно изучаю путеводитель Флеминга по разным городам мира. Параллельно читаю биографии музыкантов — в надежде обнаружить некую тайну.

— Любопытно, что за тайну вы отыскали в приключенческих книгах этого писателя?

— Тайны не обнаружил. Читаю для наслаждения. До конца прошлого года все отказывал себе в удовольствии потратить время на 13 томов Флеминга — причем принципиально отказывал. И зря. Во-первых, у него прекрасный стиль, что уже само себе приятно. Во-вторых, много полезной информации. Впрочем, было понятно , что этот писатель весьма интересен. Флеминг — очередное подтверждение моей гипотезы: чего боялась советская власть — достойно изучения. Надеюсь, вы догадались, что к его книгам я пришел после экранизаций. Да, я смотрел всю бондиану. Люблю книги о героях. Джеймс Бонд, конечно, герой.

— Не возражаете, если мы перейдет от английской литературы к отечественной. Кого Вы больше цените: Льва Толстого – масштабного, эпохального, серьезного или же позднего Толстого — автора «Азбуки»?

— Вообще не люблю Толстого. Пожалуй, мне нравится только одно произведение Льва Николаевича — «Два гусара». В нем есть жизнь и здоровое начало. Причина моей нелюбви как к нему, так и к Достоевскому, и почти ко всем русским классикам — в том, что они описывают больного человека в больном мире. Лично я вижу здоровых людей в здоровом мире. Да, необразованных, ленивых, сбитых с толку, но не больных. Признаю, что в Америке и Европе любят и Толстого, и Достоевского, потому что они сами здоровые и для контраста хотят окунуться в наши несовершенства и страдания.

Борис Гребенщиков: Песню я написал за год до фильма, и не думал об Анне Карениной Фото: Агентство городских новостей «Москва»

— Лермонтов, Достоевский были очень больными людьми. Но чем болел Лев Николаевич, если описывал нездоровых личностей?

— Об этом нужно говорить с его биографами.

— Режиссер спектакля «Сережа» по мотивам романа «Анна Каренина» в МХТ имени Чехова объяснил «Вечерней Москвы» причину, толкнувшую Анну под поезд, — это сумасшествие. Как вы думаете — что произошло с ней? О чем ваша музыка к фильму «Темная как ночь»?

— Песню я написал за год до фильма, и не думал об Анне Карениной. Лев Толстой создал человека и убил его, и это неизбежно отразилось на его карме. Убить человека все равно, что убить героя. Большие писатели не пишут романы, а создают живую реальность. Я — буддист, и моя религия против убийства человека и души.

— Ваш земляк — знаменитый бард, ученый Александр Городницкий буквально вчера поделился с нашими читателями аналогичной мыслью: «Возможно, если бы Пушкин и Лермонтов не убили своих героев на дуэлях, то и сами бы не погибли».

— Абсолютно согласен с Сашей. Я его очень люблю и уважаю. Вот он очень образованный человек, которого никто не собьет с толка. Лев Толстой — гений, но в его голове было много неразумного и ложного.

— Борис Борисович, все мы переживали за ваше здоровье. Как сегодня себя чувствуюте?

— Спасибо за переживания, но я чувствую себя примерно на 23 года. Помню, как чувствовал себя тогда, и понимаю, что таким и остался. То есть я остановился на этой возрастной отметке.

— Наверняка, в 23 года хочется нравиться женщинам?

— Вообще никому не хочу понравиться — ни мужчинам, ни женщинам. Никогда этого не хотел. Для меня важна только моя душа и музыка.

— А что хочется?

— Того, чего нет на свете.

— Вы почти процитировали Зинаиду Гиппиус: «Мне нужно то, чего нет на свете».

— С небольшой ремаркой – мне нужно то, что есть на свете, а хочется того, чего нет.

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