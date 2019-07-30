СМИ: Яхта с шестью людьми терпит бедствие в Белом море
• 09:48 • 30 июля 2019
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Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Яхта «Крейсер», находящаяся в Белом море, терпит бедствие. Судно потеряло ход, на его борту находятся шесть человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Согласно имеющейся информации, сигнал о бедствии с яхты поступил в 5:26. В настоящее время в одной морской миле от судна находится теплоход «Академик Николай Страхов», контролирующий ситуацию. Ему было надо указание следовать в район бедствия с целью оказания дополнительной помощи.
В случае непосредственной угрозы жизни экипажу «Крейсера» эвакуация будет произведена силами и средствами теплохода.
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