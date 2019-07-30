«Супергероя» на моноколесе раскритиковали водители в Одинцове
В социальных сетях набирает популярность короткое видео, снятое одним из очевидцев в Одинцове. Судя по ролику, мужчина в черном эпатажном костюме на моноколесе остановился на проезжей части. Транспортное средство обшито металлом.
Этому городу нужен новый супергерой! pic.twitter.com/7DohDyZjcu— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 июля 2019 г.
Автор видео в паблике WildWildMoscow сделал шутливую надпись «Этому городу нужен новый супергерой!», однако в комментариях не оценили идею мужчины. Многие заявили, что ездить на моноколесе стоит по пешеходным дорожкам или специальным выделенным полосам, а не по дорогам. Такое соседство может создать помехи автомобилистам и спровоцировать аварию.
— Это в Одинцове, «хруст моноколесный». Все ждет своего грузовика, бессмертный, — заявил один из комментаторов.
Отметим, что в одной из групп по продаже индивидуального электротранспорта, пользователей предупреждают о высокой травмоопасности этого вида транспорта и отмечают, что в России отсутствует правовое регулирование использования личного электротранспорта.
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