Власти ЛНР заявили о готовности к обмену пленными в Донбассе

Власти ЛНР согласны на обмен пленными по формуле «всех на всех». Подготовлен список из 19 человек, которых Луганск готов передать, сообщила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

Уточняется, что подтверждения от Украины еще нет.

По словам Кобцевой, при условии положительного решения Киева, со стороны ЛНР «замедлений или каких-либо обратных действий не будет».

Однако Киев, по мнению Кобцевой, тормозит вопрос поиска без вести пропавших в Донбассе, поскольку «не заинтересован в установлении судеб погибших в ходе конфликта».

Напомним, что в последний раз Киев и Донбасс провели обмен пленными почти два года назад.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».

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