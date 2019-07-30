Диетолог рассказала об опасности активированного угля

Российский врач-диетолог Наталья Пугачева рассказала о том, что активированный уголь может навредить здоровью. Она объяснила, что средство имеет обратный эффект в случаях, когда человек принимает его неправильно.

Медик рассказала о том, что в России активированный уголь принимают по любому поводу, часто даже не разбираясь, может ли он помочь при данном недуге.

Пугачева сказала, что средство рекомендуется употреблять в случаях диареи, отравления, вздутия живота или для очищения почек.

А в случаях, когда прием угля не обусловлен описанными в показаниях симптомами заболеваний, человек может довести свой организм до обезвоживания, диареи и язвы желудка, пишет «Рамблер».

— Активированный уголь нужно принимать за два часа до приема пищи, запивая его большим количеством воды, — объяснила эксперт.

Ранее диетолог Екатерина Кривцова рассказала о том, почему современные производители все чаще стали добавлять активированный уголь в пищевые продукты. Она отметила, что средство хорошо выводит токсины. Тем не менее эксперт пояснила: для того, чтобы смело заявлять о безопасности такой добавки, необходимо провести клинические исследования.

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