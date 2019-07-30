Быстро и просто: этот тест доступен всем

Более 150 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая Москва». Корреспондент «ВМ» решила проверить, действительно ли можно пройти обследование всего за час.

Пасмурное утро. Моросит дождик. Вооружившись зонтом, я иду в ближайший к дому парк имени 50-летия Октября. Там еще в середине июня открылся павильон «Здоровая Москва», где можно пройти диспансеризацию.

«Всего за час» — гласит надпись на павильоне. У входа никого, но первое впечатление оказывается обманчиво. Стоит войти внутрь, как я обнаруживаю человек 10–15 — они сидят на мягких диванчиках и ждут приема врачей.

— Здравствуйте, — встречает меня с улыбкой администратор. — Вы на летний тест здоровья? — Да, — киваю я.

Девушка подводит меня к стойке регистрации. Мне дают талон со штрихкодом и отправляют заполнять согласие на обработку персональных данных. Потратив 3 минуты 52 секунды на это заявление, после я отправляюсь проходить электронный тест.

— Ого, целых 40 вопросов, — вслух удивляюсь я.

Спустя 6 минут — столько времени заняли ответы — мне наконец дают маршрутный лист.

— Проходите в первый кабинет, — приглашает администратор.

Медицинский брат Артур Амеличкин указывает на весы.

— Нужно измерить ваш вес, рост, потом сделаем электрокардиограмму, — поясняет он.

Я с некоторым волнением встаю на весы. Нет, не потому что я поправилась. Наоборот, знаю, что снова мало вешу, и врач начнет читать лекцию про правильный образ жизни.

Еще одна загадка для меня — рост. Как ни приду его измерять, показывает все меньше и меньше. Так и в этот раз — 160 сантиментов, хотя полгода назад было 162. Чудеса.

Больше всего времени занимает ЭКГ — пока снимешь одежду, пока наденешь обратно. Плюс само исследование: нужно лежать неподвижно две-три минуты с присосками на теле. Итого 7 минут в первом кабинете. Первые результаты медбрат отдает мне в руки.

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Иду во второй кабинет. Он чаще всего вызывает у людей стресс — не каждый любит сдавать кровь. Сначала вроде все просто. Берут кровь из пальца на определение уровня глюкозы и общего холестерина экспресс-методом. Пока медсестра Любовь Ковалева на специальном аппарате определяет результат теста, вторая медсестра Зухра Магомедова усаживает меня на другой стул, чтобы взять кровь на общий анализ.

— Поработайте, пожалуйста, кулачком, — просит она.

Я прошу ватку с нашатырем — на случай, если закружится голова. К счастью, она не пригождается. Спустя 3 минуты 46 секунд я выхожу из кабинета. Теперь мне предстоит посетить врача общей практики.

Анна Лишаева уже ждет меня в кабинете.

— Здравствуйте, давайте ваши результаты, — просит она передать ей мой маршрутный лист и эхокардиограмму.

Пока она переносит данные в компьютер, я рассказываю о своих жалобах. Анна Михайловна задает дополнительные вопросы.

— Так, — говорит она, — назначу вам еще ультразвуковое исследование брюшной полости и щитовидной железы.

— Это в поликлинику идти придется? — уточняю я.

— Нет-нет, все можно сделать здесь. Только запишитесь у администратора.

Получив рекомендации от врача — у нее я провела 20 минут, я довольная выхожу из павильона. Всего каких-то 40 минут и 38 секунд заняла у меня диспансеризация. Если учесть, что спустя пару дней я еще прошла два УЗИ — 20 минут, то как раз и выходит тот самый час. Быстро, просто. Все врачи в одном месте, и никаких очередей. Такой подход мне определенно очень нравится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артак Мацакян, главный врач городской поликлиники № 209:

— Наш павильон в парке 50-летия Октября в среднем посещают около 100 человек в день. За все время его работы обследования прошли более 2 тысяч посетителей. Здесь можно пройти несколько видов исследований, например сдать анализ крови, мочи, сделать ЭКГ, УЗИ. При необходимости врач общей практики может направить на дополнительные обследования. По субботам также приезжает передвижной пункт для прохождения флюорографии. В павильоне работают одновременно два врача общей практики, чтобы посетители могли быстрее пройти диспансеризацию и не ждать в очереди.

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