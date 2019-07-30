Юрий Лоза рассказал, как бороться с пожарами в Сибири

Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на новости о пожарах на территории Сибири и согласился с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Тот заявил, что тушить пожары бессмысленно из-за опасности для пожарных.

— Я готов с ним согласиться, потому что в армии успел познакомиться с таким явлением, как лесной пожар — нас бросали на ликвидацию, но толку от нас не было никакого, — вспоминает Лоза свой опыт тушения пожаров в Facebook.

По его словам, есть несколько способов борьбы с огнем, но все они реально могут помочь лишь на ранней стадии, «пока огонь не пошел верхом».

— Самый простой — создать на пути огня широкую полосу, на которой нечему гореть. Это может быть искусственная просека или выжженная специально полоска того же леса. Противоположная сторона просеки заливается водой, и вот там находятся специально обученные люди, уничтожающие перелетающие головешки, — отметил артист.

Однако он напомнил, что пожар начался сразу в нескольких местах, после чего предположил, что кто-то хотел скрыть незаконные вырубки.

Напомним, площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 миллион гектаров, к тушению пожара подключено 500 человек.

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