Рабочие отравились газом в Подмосковье
• 12:50 • 30 июля 2019
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Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
На производстве в поселке Горки Ленинские в Подмосковье газом отравились 14 рабочих. В данном районе расположены склады сразу нескольких компаний.
Согласно имеющейся информации, врачи диагностировали у пострадавших отравление неизвестным промышленным газом. Позднее выяснилось, что речь идет о ядохимикатах.
Большая часть пострадавших в оперативном порядке была направлена в больницу Подольска. Еще нескольких рабочих увезли в медицинские учреждения Домодедова и Видного, сообщает Mash.
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