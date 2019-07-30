Автомобилисты почему-то уверены, что город им должен...

Парковок много, но нам-то все мало.

Большое количество горожан сегодня, судя по почте «Вечерки», считает, что купленная ими автомашина, обязывает городское правительство немедленно (!) обеспечить покупателю все удобства жизни (социальные, коммунальные, природные и прочие) по месту парковки драгоценных «девочек» и «мальчиков» (умилительное название «Ауди» и «БМВ»). Они, горожане, как бы дарят городу свое авто.

Нате — вам! Облагородьте в нужном мне ракурсе! Владельцы личных автомобилей стопроцентно уверены, что их «лайбы» достойны самого пристального внимания руководителей всех рангов в системе городского управления. Покупка машины выглядит в мегаполисе как акция «Дарю вам мое авто!». Обеспечьте: парковку, стоянку, сохранность, уборку моего железного коня. Желательно прямо у моего же подъезда! Причем, это — не просьба (обеспечить «подарку» достойную жизнь), а ультимативное требование к городским чиновникам. Необходимое дополнение — «за государственный счет».

Такая позиция по отношению к личной собственности вызывает самое искреннее сочувствие у подавляющего большинства владельцев всякой дорогостоящей собственности. Поэтому периодически в информационном пространстве города раздаются глухие рыдания типа: «Ежедневно тысячи москвичей втянуты в парковочные войны. Они соревнуются друг с другом за свободные места, ссорятся, устанавливают ограждения и препятствия.

Иногда переходит к угрозам и даже рукопашной. Кто виноват в бесконечном противостоянии, в котором победа — это возможность поставить на некоторое время автомобиль? Ответ следует поискать в градостроительной политике столицы, допустившей диспропорцию автовладельцев и парковочных мест. Короче: а подать сюда нерасторопного благодетеля?! Хочется спросить словами баснописца: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

Гараж нынче дорог Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

«Вечерка» не раз оповещала автовладельцев о том, что придомовая территория, если она не размежевана, не является собственностью жителей дома, то принадлежит городу. Автовладелец на городской территории имеет право только на парковку — временное (с вечера до утра) стояние автомобиля. Причем у всех автовладельцев одинаковые права на этот парковочный прямоугольник. Какие тут могут быть драки?! Как говорится, кто первый встал, того и тапки. Не согласны?

Соберите общее собрание, создайте актив добровольцев, размежуйте территорию у дома и распорядитесь ей по-хозяйски. Если не хватит всем места, то приоритет на парковку (на парковку, а не на стоянку!) — у льготников. Введите плату за парковку, почасовую или суточную. Остальные, пожалуйста — за ворота или в собственные гаражи, на платные автостоянки. Да куда хотите! Ваш автомобиль — ваши проблемы! Так этот вопрос решен в благословенной Европе, которую мы повсеместно ставим в пример. Кстати, двор предназначен для всех — идущих с палочкой стариков, мам с колясками, инвалидов-колясочников и просто пешеходов, а не только для парковки (чаще — стоянки) личных авто.

Меня били за парковку под окном. Хозяйственной сумкой. Два раза по шее, три — по капоту «Жигулей». Не сопротивлялся. Потому что понимал — виноват, газуя под окном квартиры первого этажа. После этого долго жил на иждивении домашних, но место в гараже купил. Очень дорогое. Но совесть перед соседями чиста и душа за машину спокойна. Тем, кто говорит о нехватке «народных гаражей», стоит обратиться к опыту тех автовладельцев, которые их построили-таки. У нас в районе три (!) площадки под них есть. Но охотников строить не видно. Все покупают новые и новые авто и ждут «благодетеля».

Нравится бить друг другу «морду лица»? Бейте. Это — русская забава. Но не дарите свое авто городу. Он в нем не нуждается.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»