Дом с мастерской художника-авангардиста Татлина отремонтируют
Специалисты подрядной организации отремонтируют дом с мастерской художника-авангардиста Владимира Татлина. Здание построено в 1913 году и расположено в Басманном районе, сообщили в столичном Комитете по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
— Государственное автономное учреждение Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза), подведомственное Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: улица Старая Басманная, дом № 33, — прокомментировали в пресс-службе Москомэкспертизы.
Здание имеет шесть этажей. Постройка является бывшим доходным домом Матвея Башкирова. Его возвели по проекту архитектора Виталия Масленникова.
В рамках капитального ремонта специалисты приведут в порядок фасад, а также отремонтируют цоколь, сообщает агентство «Москва».
— Работы запланированы в подвальных помещениях и в подъездах, — уточнили в ведомстве.
Кроме того, проектом предусмотрен ремонт оконных и дверных откосов с оштукатуриванием и окрашиванием по подготовленной поверхности.
Кстати, новые книги поступили в пользование библиотеки № 13 имени Николая Чернышевского.
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