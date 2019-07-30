Как подсудимым затыкают рот

Совет Федерации одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ в той части, которой устанавливается порядок заявлений об отводе участников процесса.

Сейчас поправки ушли на подпись к президенту.

Наше российское правосудие в наследство от СССР получило карательный уклон. А выделение судов в отдельную ветвь власти за 25 лет создало целую империю, где в ворохе протоколов, постановлений, ходатайств, решений, жалоб, кассаций, апелляций может попросту погибнуть несведущий в юридических кодексах и казусах человек. Число оправданий по уголовным делам — меньше 0,5 процента.

Уголовное производство долгим быть не может. Дознание, следствие, суд имеют свои прописанные сроки, так что «гнить» пятилетками в СИЗО в ожидании суда теперь никому не приходится. Быстрое следствие, суд, приговор — и здравствуй, этап, а там и лагерь, где хоть прогуляться и работать можно.

Сам подсудимый заинтересован в скором (и, желательно, правом) суде. В СИЗО полно тех, кто за тоскливые лагерные годы выучил назубок УК, УПК и кучу федеральных законов вместе с подзаконными актами и ведомственными инструкциями. А также тома комментариев к ним. Есть старики-сидельцы, кто ждет новый выпуск «Бюллетеня Верховного суда» с таким же нетерпением, как бывалый дачник — газеты «Ваш сад и огород».

Наше российское правосудие в наследство от СССР получило карательный уклон Фото: https://pixabay.com/

Вот и Госдума — а внес поправки Следком — хочет, как указали в пояснении, «избежать затягивания процессуальных сроков». Изменения вносятся в ст. 62 («Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих отводу») и ст. 256 («Порядок вынесения определения, постановления») УПК РФ.

Они исключают возможность неоднократной подачи заявления об отводе одним и тем же лицом по тем же основаниям, если аналогичное заявление уже было судом рассмотрено и в его удовлетворении было отказано. Рассмотрение повторного заявления об отводе осуществляется в зале судебного заседания без удаления в совещательную комнату.

Перевожу с юридического на бытовой русский. Любая процессуальная фигура — от судьи до секретаря — может оказаться заинтересованным в определенном исходе дела лицом. Прокурор может испытывать ненависть по причине межнациональной розни, судья — оказаться загодя подкупленной, даже девушка-секретарь — быть претендентом на вашу, допустим, квартиру. Единственный способ избежать беды — это подавать ходатайства об отводе такого лица.

В общем, если нарушен принцип процессуальной беспристрастности участников, о законном приговоре не может быть и речи. А теперь представьте: судья отклоняет ходатайство, принимает выгодное ей решение, оно вступает в законную силу. Все, что останется вам, — писать письма в вышестоящею судебную инстанцию и прокуратуру. Где их могут «потерять» или проигнорировать.

Если президент подпишет поправки в УПК, они вступят в силу уже в начале осени. И тогда подсудимые лишатся одной из немногих возможностей повлиять на ход суда.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»