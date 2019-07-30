Столичные власти рассмотрят проект студии Лебедева по оформлению перекрестков
Проект оформления перекрестков в Москве, разработанный студией Артемия Лебедева, собираются рассмотреть в столичном Департаменте транспорта.
— Благодарны коллегам из студии Артемия Лебедева за интерес к теме дорожного движения и самостоятельную разработку проекта новых перекрестков. Очень хорошо, что такими темами интересуется широкий круг специалистов. Посмотрим проект, может, будет что-то полезное, — говорится в сообщении «Московского транспорта» в Twitter.
Проект оформления перекрестков Москвы был ранее представлен на сайте студии. Он предполагает новую форму светофорных столбов, позволяющую размещать на одной опоре светофоры, электронные табло и знаки. Также на каждом столбе может быть установлена подсветка, позволяющая видеть пешеходов в любую погоду и в любое время суток. Кроме того, предлагается огородить перекрестки заборами.
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