Фанат Земфиры объяснил, зачем разбил окна ее автомобиля
Полицейские опросили поклонника певицы Земфиры Глеба С., который разбил окна ее Mersedes. По его словам, он хотел, чтобы у машины певицы сработала сирена, чтобы пообщаться.
— Я хотел выйти с ней на конфликт, чтобы пообщаться. До этого я неоднократно пытался достичь ее внимания, и переговорить с ней, потому что у меня есть к ней личные вопросы. Она все время ссылалась на какие-то непонятные предметы, которые меня не интересуют: что ей надо работать, что я к ней пришел требовать деньги. Разговор у меня с ней тупике, — заявил он, добавив, что «четвертый год за ней бегает».
Видео опубликовано пабликом Mash. Известно, что мужчину отпустили под подписку о не выезде.
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