«Вечерка» проводит конкурс «Отцы и дети». Если ваш ребенок как две капли воды похож на папу, становитесь его участниками! Совместные фотографии отцов и детей и комментарии к ним присылайте на электронную почту vecher@vm.ru. Каждый месяц победители будут получать замечательные подарки. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте vm.ru.

Летом каждые выходные семья Портновых ездит кататься на велосипедах в разные московские парки.

Любовь к двухколесному транспорту в семье передается по наследству — маленький Лева освоил велосипед еще в трехлетнем возрасте.

Кроме велосипеда, мальчик любит играть в городки, занимается плаванием и карате, а еще катается на роликах и коньках. Ребята обожают мороженое, несмотря на прохладное городское лето.

Лева ходит в детский сад и готовится к школе, куда он пойдет уже в следующем году.

Ну а пока — впереди еще целый месяц лета, за который нужно успеть нагуляться, съездить к бабушке на дачу с букетом ромашек, поиграть с ее таксой Роном и хомяком Жужиком, вырастить свой личный кабачок, а потом привезти домой корзинку крыжовника, малины и смородины.

На фото справа налево: Портнов Алексей и Портнов Лев (6 лет) на Поклонной горе во время прогулки.

Мы хотим поддержать крепкие и дружные московские семьи, в которых не только внешнее сходство, но и лучшие качества характера передаются от отца к сыну.

Читайте также: Конкурс «Отцы и дети»