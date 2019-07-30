День независимости Украины пройдет в новом формате
День независимости Украины, который традиционно отмечается 24 августа, пройдет в новом формате. Парада не будет, вместо него в Киеве организуют марш достоинства.
Данную информацию 30 июля огласил глава офиса президента Украины Андрей Богдан.
— Марш достоинства — это мероприятие в европейском стиле, которое должно заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится страна, — цитирует политика ТАСС.
По словам Богдана, по Крещатику в Киеве будут проходить не только представители различных родов войск Украины, но и дипломаты, медицинские специалисты, преподаватели, спортсмены и не только.
Отмечается, что президент Владимир Зеленский также примет участие в марше достоинства. После шествия он обратится к народу. Затем на площади состоится масштабный концерт.
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