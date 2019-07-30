Мишель Обама дала Меган Маркл совет по воспитанию сына
Бывшая первая леди США Мишель Обама поделилась с Меган Маркл советами касательно материнства. Это произошло в ходе откровенного интервью Обамы с герцогиней Сассекской для сентябрьского номера британского Vogue, выпуском которого и занимается Маркл.
Разговор о материнстве начала сама герцогиня. Мишель Обама рассказала о трудностях и радостях, с которыми она сталкивалась в ходе воспитания своих дочерей Малии и Саши.
— Материнство — это такой мастер-класс, который учит отпускать своих детей. Все, что мы можем делать, — стараться как можно больше. И, да, я старалась — особенно вначале. Как матери, мы не хотим, чтобы что-то или кто-то причинял боль нашим детям. Но у жизни другие планы, — заявила бывшая первая леди.
Она добавила, что необходимо научиться давать своим детям больше свободы, пишет Express.
Напомним: сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи родился 6 мая 2019 года. Месяц спустя состоялись крестины малыша. Таинство прошло в закрытом формате в личной часовне королевы Елизаветы II.
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