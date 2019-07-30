«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек
Мероприятия масштабного проекта по представлению культуры РФ иностранному зрителю «Русские сезоны» в Германии посетили свыше миллиона человек. Известно, что площадки расположены в 80 немецких городах.
На заседании оргкомитета фестиваля вице-премьер правительства России Ольга Голодец 30 июля сообщила, что на данный момент в рамках «Русских сезонов» прошло 400 мероприятий.
— Следующий этап проекта в 2020 году пройдет в Бельгии и во Франции. «Русские сезоны» поменяют свою программу. И если раньше наше планирование ограничивалось одним перспективным годом, то теперь мы перешли на трехлетнее планирование, — цитирует ТАСС Ольгу Голодец.
Она отметила, что такое нововведение было принято для того, чтобы музеям и театрам было удобнее готовиться к проведению «Русских сезонов».
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