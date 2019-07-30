Общественное пространство на территории «Зил» станет связующим объектом
Единое общественное пространство создадут между парком «Тюфелева роща», бульваром братьев Весниных и музейным центром «Эрмитаж-Москва». Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Основным объектом в комплексе станет дом №10 жилого комплекса «ЗИЛАРТ». Данное здание спроектировал архитектор Михаил Ридайк.
Между парком «Тюфелева роща», бульваром братьев Весниных и музейным центром «Эрмитаж-Москва» будет сформировано единое общественное пространство. Связующим звеном станет дом №10 жилого комплекса «ЗИЛАРТ», который спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
- Здание состоит из пяти соединенных друг с другом башен разного объема. Архитектурное решение стилобатной – общественной – части дома, по задумке авторов проекта, отсылает к индустриальному дизайну братьев Весниных, - сообщил Сергей Кузнецов.
На территории площадки будут находиться кафе, бары, магазины и другие помещения.
Согласно проекту, жилые башни нового дома будут облицованы объемными алюминиевыми панелями. Кроме того, квартиры будут остеклены энергоэффективными стеклопакетами.
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