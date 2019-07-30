Московская Золушка. Преображение
Золушка: Лида Шеховцова, 39 лет, менеджер
Фото: Сергей Каптилкин
Стиль: Елена Чешская
Визаж, прическа: Анна Симакова
Макияж
Наш мастер сделала девушке вариант повседневного мейкапа. Основной акцент макияжа на губах. Главная цель такого визажа — не перегружать образ тональными средствами. Визажист нанесла консилер под глаза, чтобы скрыть небольшие мимические морщинки. Тональной основой персикового цвета выровняла тон кожи. У нашей героини красивые, выразительные глаза. Мастер подчеркнула их форму тенями пастельных оттенков и сделала стрелку карандашом вдоль роста верхних ресниц. Прокрасила ресницы объемной тушью. Широкой кистью нанесла румяна персикового оттенка. Завершила образ стойкая помада кораллового оттенка. Для создания объема губ мастер положила капельку блеска. В целом получился легкий и естественный макияж.
Прическа
У девушки задорная короткая стрижка, прекрасно подчеркивающая достоинства лица. Парикмахер лишь скорректировала форму укладкой, сформировав легкие прядки. Для моделирования прически мастер использовала воск для волос. Небольшое количество воска мастер сначала нанесла на ладони и разогрела его в руках. Затем нанесла воск на всю поверхность головы, а потом структурировала кончики волос.
Стиль
Мы предложили героине стильный и женственный образ. Основной тон в образе задает стильная классическая фетровая шляпа. Также мы подобрали девушке коралловую тонкую блузку с погонами и накладными карманами. К блузке подошло объемное колье с металлическими вставками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.
Благодарим за помощь в проведении съемки отель Marriott Tverskaya Hotel.