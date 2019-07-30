Пасечник Николай Шелуханов развеял мифы о массовой гибели медоносных насекомых

Главный специалист отдела просвещения ГПБУ «Мосприрода», пасечник Николай Шелуханов сразу успокоил: пчелы живы и здоровы, популяция в порядке.

— Уже стало известно, что массовая гибель пчел, о которой с тревогой рассказывали многие исследователи, была вызвана переизбытком пестицидов. У нас эти вещества не применяют.

Пчелы не любят резких химических запахов, предупредил пасечник, а также не переносят ароматы животных. Зато любят фруктовые и травяные запахи. Перед походом на пасеку можно растереть в ладонях мяту — это успокаивает пчел.

В «Кузьминках» оказалось много ульев — порядка 40. Часть из них — пустые, в них отсаживают размножившиеся семьи пчел.

Матку метят специальной биркой или мажут спинку краской, в этом году — зеленой. А трутни — это самцы, нужны для оплодотворения, в остальном абсолютно бесполезные существа. В конце сезона, когда пчелам начинает не хватать пищи, члены семьи оттаскивают трутней за лапы и крылья от драгоценных капель меда и выкидывают из гнезда.

Не все насекомые склонны к семейной жизни — есть пчелы-одиночки. «Пчела медоносная» делится на породы — «карпатка», «кавказская» и другие. Прямо как у собак. Самая злая пчела в России — среднерусская, она не просто жалит, защищаясь, а атакует, поэтому пасечники их не держат.

Вооружившись знаниями, я отправилась посмотреть на рамку с сотами и медом — много ли насобирали мохнатые труженики? Николай Николаевич надел накомарник с сеткой и зажег дымарь — чашку с углем.

— Просто так к пчелам не подберешься, — объяснил он. — Издревле бортники заметили, что эти насекомые, когда чувствуют приближение пожара, набирают с собой нектар, чтобы покинуть гнездо с запасом. Но когда пчела набьет полный зоб, она не может изогнуть головку и брюшко, чтобы ужалить. Кроме того, когда они сыты, то довольны.

Окутав дымом один из ульев, пасечник специальным ключом подцепил и медленно достал рамку, на которой висела гроздь пчел.

— Тяжелая, килограмма два меда, большая и плодовитая семья. На рамку пчелы могут нанести до четырех килограммов меда, — пояснил он.

Показав рамку, пчеловод приказал отступать, так как рабочий гул пчел сменился на недовольный.

— Самое главное в нашем деле, — пояснил пасечник, — чтобы не было аллергии на укусы. А без укусов в этом деле никак: нельзя собрать мед и ни разу не быть укушенным.

Напоследок Николай Николаевич развеял мифы про мед. Оказывается, можно не переплачивать за редкие сорта меда, это маркетинговая уловка. Пчела любит разнообразие и не заготавливает только один сорт меда. Если в меде примерно половина липы — уже считается липовый мед. Кстати, мед в «Кузьминках» из ульев не забирают, а оставляют пчелам на прокорм.

Сезон сбора сладкого урожая

Сезон сбора пыльцы и нектара начинается примерно в апреле, хотя на первый очистительный облет пчелы вылетают в феврале.

В поисках подходящего кустика или цветка пчелы могут пролететь до двух километров туда-обратно. Дорогу помнят и прилетают точно в то место, откуда вылетели. Поэтому можно вывезти ульи в поле гречихи или люцерны и оставить на несколько дней, но двигать пчелиные домики нежелательно.

Заканчивается сезон полетов в середине августа. Пасечники могут специально подсеять разнотравье, чтобы дотянуть сбор меда до сентября. Человек научился использовать все продукты пчеловодства — воск, мед, прополис, пергу (пыльцу), белое маточное молочко, трутневых личинок (их жарят и едят), подмор мертвых пчел и яд живых пчел, использующийся при лечении радикулита.

Читайте также: Исчезновение пчел может поставить под угрозу существование всего человечества