Количество безработных россиян сократилось на 0,2 процента
Количество официально безработных жителей Российской Федерации с 17 по 24 июля сократилось до 732,7 тысячи человек — то есть на 0,2 процента.
Данные обнародованы исходя из числа людей, зарегистрированных в органах службы занятости.
Как сообщили представители пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ, число официально безработных сократилось на территории 49 регионов страны.
— Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ненецком, Чукотском, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Курской, Липецкой, Мурманской, Псковской областях, Еврейской автономной области и не только, — передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
В 25 субъектах РФ наблюдается обратная ситуация — количество безработных растет.
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