Почему Санта-Барбара была популярна 35 лет назад

Сериал «Санта-Барбара» отмечает 35-летие. Он транслировался по российскому телевидению 10 лет — это рекорд. Название его давно уже имя нарицательное. Про любовно-драматические запутанные истории так и говорят: «Там такая Санта-Барбара!».

Демонстрация сериала началась 2 января 1992 года. Конкуренцию динамичной и криминальной мелодраме «Санта-Барбара» тогда составляла размеренная мексиканская теленовелла «Богатые тоже плачут».

Как рассказал «Вечерке» киновед, кинокритик Сергей Кудрявцев, сериалы помогали российскому зрителю забыть трудности постперестроечного периода.

— Начало показа совпало с либерализацией цен. Одна из читательниц журнала «Экран» написала: «Наш жизненный уровень резко ухудшился по сравнению с уровнем, который был до показа фильма», — рассказал киновед.

Сюжет сериала строился вокруг четырех семей калифорнийского города Санта-Барбара. Это богатые Кэпвеллы, их конкуренты Локриджи, рабочий класс Перкинсы и испаноязычные Андраде.

За время съемок сменилось три Мейсона, два Теда, пять Си-Си, четыре Келли, две Джины и четыре Сантаны.

А Леонардо ди Каприо в 16 лет сыграл там юного Мейсона Кэпвелла. Закончился показ «Санта-Барбары» в 2002 году.

В общем-то, такое явление, как «сериал», в нашей стране узнали гораздо раньше появления «Санта-Барбары».

— Начиная с 1970 года «Гостелерадио» активно закупало этот зарубежный телепродукт для показа по отечественному телевидению — американские «Сага о Форсайтах», «Лесси», польские «Четыре танкиста и собака», «Ставка больше, чем жизнь», итальянский «Пуччини», британские «Лунный камень», «Дэвид Копперфильд» и другие, — рассказал Сергей Кудрявцев.

Тем не менее в Советском Союзе сериалов жанра «мыльная опера» практически не снималось, были многосерийные телефильмы. Пожалуй, единственным сериалом был советский 17-серийный фильм «День за днем» 1971 года. Герои этой телеповести — жильцы большой коммунальной квартиры, ставшие почти родственниками советским зрителям.

— Эпоха советских многосерийных фильмов началась с создания в 1964 году Творческого объединения «Экран», когда начало сниматься кино специально для телевидения. Первым советским сериалом стала картина «Вызываем огонь на себя» с Людмилой Касаткиной в главной роли, выпущенная в 1965 году, — отметил Кудрявцев. — В основном снимались телефильмы по романам советских и русских писателей, реже — зарубежных. Это были фильмы-саги — «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Хождение по мукам», циклы, состоящие из двух или более частей по нескольку серий, такие как дилогия о цыгане Будулае, трилогия о трех мушкетерах, тетралогия о «Резиденте».

По словам кинокритика, отечественные фильмы отличались высоким качеством, в них играли выдающиеся актеры — вспомним звездный состав «Место встречи изменить нельзя». Особо популярные сериалы чуть сокращались и выходили на большой экран.

Интерес к жанру «мыльной оперы» в России начался с показа бразильского сериала «Рабыня Изаура» в 1988 году. Успех был таким, что когда советские чиновники решили прекратить показ «дешевого мыла», зрители возмутились и показ возобновили. Первым российским сериалом по типу «мыльной оперы» стал фильм «Мелочи жизни» (1992), в котором было 74 серии. А затем сериалы «Богатые тоже плачут», «Просто Мария» и, конечно, «Санта-Барбара».

Терминатор отмечает свой праздник

30 июля день рождения отмечает легендарный Арнольд Шварценеггер — спортсмен, актер, политик. «Вечерка» вспоминает роли Шварценеггера, которые известны практически каждому.

— Терминатор В 1984 году на экраны вышел первый фильм про борьбу человека с восстанием машин. Общие сборы фильма в мировом прокате составили 42 миллиона долларов, а «железного Арни» сделали культовым героем.

— Коммандо Этот фильм вышел следом за эпохальным «Терминатором» в 1985 году. Здесь Арнольд Шварценеггер играет роль бывшего командира спецотряда, давнишний враг которого мстит ему. Герой Шварценеггера вступает на тропу войны и по законам жанра всех побеждает.

— Красная жара Многим этот боевик запомнился такими фразами, как «Какие ваши доказательства?» и «Что будет с нашей страной?», причем русского человека что в 1988 году, когда фильм только вышел на экраны, что сейчас, умиляет перевод. В «Красной жаре» Арнольд играет советского честного и отважного милиционера, который борется с преступностью и побеждает ее.

СПРАВКА

Всего с 1984 по 1993 год было снято 9 сезонов, 2137 серий. Российскому зрителю показали сериал с 217-й по 2040-ю серии. Из всех актеров «Санта-Барбары» профессионально реализовалась лишь Робин Райт, игравшая роль Келли. Она стала киноактрисой.