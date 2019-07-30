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Флешмоб #ЯНеХотелаУмирать нужен не только женщинам

Ольга Кузьмина
• 17:20 • 30 июля 2019
Блогеры Александра Митрошина и Алена Попова запустили флешмоб, который называется #ЯНеХотелаУмирать.

Девушки стремятся привлечь внимание законодателей к существующей проблеме и ускорить принятие федерального закона о домашнем насилии, который защитил бы его потенциальных и реальных жертв.

Наша ментальность долгие годы не позволяла говорить о проблеме домашнего насилия вслух. Ну, во-первых, бьет — значит, любит. И сильно! О как — аж лупит от чувств. Во-вторых, как-то негоже вроде выносить сор из избы. Да, и как там еще?

А, «милые бранятся — только тешатся». Теперь девчонки — совсем молодые, активные — пытаются привлечь к острой ситуации внимание максимально широкой аудитории — есть шанс, что закон будут рассматривать уже осенью, и чем выше будет общественная волна, тем больше у него шансов появиться на свет. Стоило девушкам объявить флешмоб, как последовала реакция долго молчавших. Жертвы насилия делятся своими историями и опытом, и бежит мороз по коже от чудовищности этих рассказов.

Тем, на кого никто и никогда не поднимал руку, трудно поверить в то, что так бывает. И когда много лет назад я увидела свою коллегу с рассеченной до десны губой, почему-то наивно поверила, что она сама во всем виновата — «шла, ловила ворон, споткнулась на лестнице, упала». Потом она упала еще раз и еще раз, приходила, пряча кисти рук в длинные рукава свитера — синяками были покрыты даже пальцы. Но она была так убедительна в своей искренности и так хорошо говорила о муже, что я легко верила в ее нелепые объяснения. И не только я! Или хотели верить, не хотели пускать в себя чужую боль и проблемы? И только когда он выбил ей зубы, пелена упала с глаз.

Но вот парадокс: восстановив с помощью коронок голливудскую улыбку, коллега заявила, что разводиться не собирается, и оправдала мужа полностью — он эмоционален, ревнив, потом раскаивается. Ну а заявлений она на него и так никаких не оставляла.

Я не знаю, как сложилась ее судьба — мы мало работали вместе, и след ее потерялся давным-давно. Но до сих пор, когда я вспоминаю ее, меня посещает чувство гадливости по отношению к самой себе: как же мерзко то, что я предпочитала не замечать очевидного, наивно верила в нелепые объяснения, убеждала себя в том, что это «не мое дело»…

Флешмоб распространяется, конца и края не видно Фото: Фото из Instagram (https://www.instagram.com/alexandramitroshina/)

Кстати, именно этим в большинстве случаев и объясняется «невлезание» в ситуацию соседей и знакомых. Двое, мол, сами разберутся. А список жертв множится, пополняется фамилиями — иногда тех, кто уже не скажет ни слова защиты в свой адрес. Потому что погиб. От руки того, в чьи слова о любви, ревности, счастливом совместном будущем тоже когда-то наивно поверил…

Мне кажется, я сразу ушла бы, мгновенно, стоило бы чьему-то кулаку перепахать мне физиономию или двинуть в висок. Но многие боятся остаться одной. А другие попадают в замкнутый круг: после первого удара девушки уже боятся уходить — правда, точно так же, как боятся оставаться. Этот чудовищный сценарий испорченной жизни пишется в четыре руки — бьющими и не защищающимися, сдавшимися руками. И это очень страшно.

Мне кажется, флешмоб — это вообще неплохая затея, а в этой ситуации просто очень хорошая. Потому что в ситуации, когда число случаев зверского, нечеловеческого насилия множится, хорош абсолютно любой способ, годный для того, чтобы этот вал хоть как-то остановить. В этом смысле Москва, кстати, входит в число благополучных городов, хотя и в ней, и в непосредственной близости от нее случаются драмы — далеко за примером ходить не надо, про зверя на детской площадке в подмосковном Раменском совсем недавно писала у нас Лера Бокашева.

Пока закон не принят, есть просьба: не терпите и не ждите перемен к лучшему. Если вас бьют, лучше не будет, не надо верить в сказки. Бегите. Несмотря ни на что. Может быть, это единственный способ спасти свою жизнь.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
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