Артемий Лебедев снова удивил

Дизайнер представил концепцию новых московских перекрестков.

Столбы рядом с ними будут выглядеть в виде буквы «Г», что позволит разместить на них большее количество знаков, электронных табло и светофоров. Светофоры станут уже не круглыми, но и не совсем квадратными. Пешеходная зебра станет одновременно и… указателем. На ней появятся надписи. Например, «к метро». Или — «к магазину». В общем, интересно.

Дарья Беседина — руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты» — уже раскритиковала часть предложений Лебедева. Но главное в другом: об удобстве передвижения по Москве наконец-то задумались.

Когда-то в 2000-х я был автовладельцем, и поездки по городу были для меня диким стрессом. С привычным маршрутом — нет проблем. Но если «траектория» новая — жди беды. Дорожные знаки почему-то прятались за деревьями. Разметка не направляла, а скорее путала и мешала. Разрешенный скоростной режим менялся через каждые двести метров.

Перекресток стал местом раздора Фото: Скриншот со страницы в tjournal

В общем, я устал платить штрафы и машину продал. Жизнь стала проще. Но даже пешком, согласитесь, по Москве передвигаться непросто! Время от времени меня останавливают люди и спрашивают: «Как пройти?» Казалось бы, у всех есть смартфоны, а в них — навигаторы. Но идти по навигатору не всегда удобно — можно и под машину угодить. Или с человеком столкнуться. Есть в Москве и указатели — такие синенькие таблички на столбах. Тоже не всегда помогают: указатели стоят не везде и шрифт на них довольно мелкий. Поэтому крупно писать и рисовать стрелки прямо на асфальте — это очень хорошая, здравая идея. И все знаки повесить на одном фонаре — тоже. Потому что сейчас они стоят в разных местах — аж глаза разбегаются. Когда ты быстро проезжаешь незнакомый перекресток, нетрудно какой-то знак и пропустить. А если они вместе — уже вряд ли пропустишь.

В общем, я считаю, навигацию в Москве нужно максимально упростить. Ведь наш город — транзитный. Огромная часть людей, которых вы встретите на улице, — не местные. Они тут в первый раз и просто не знают, куда идти.

То же самое с автомобилистами. Одна из главных причин пробок как раз в «транзитных» автомобилях. Человек едет медленно, боясь свернуть не туда, и этим тормозит весь поток. Так давайте же сделаем передвижение по городу максимально понятным. Причем для всех: пешеходов, водителей, велосипедистов. Иначе так и продолжим плутать, теряя время и нервы. И попадать в аварии…

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»