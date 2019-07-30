Эксперты оценили инициативу по блокировке сайтов бронирования автобусных билетов

Представители Общероссийского объединения пассажиров направили в Государственную Думу РФ документ о создании правового механизма блокировки сайтов по бронированию автобусных билетов. Задача — пресечь деятельность нелегальных перевозчиков. «Вечерняя Москва» попыталась узнать, почему именно сейчас необходимо это сделать.

По словам председателя ООП Ильи Зотова, эта инициатива реализуется для того, чтобы пассажиры приобретали билеты только у официальных компаний.

— Такие левые сервисы, продающие билеты на нелегальные рейсы, уже задушили нормальных перевозчиков. Надо помнить, что тот, кто работает официально, имеет лицензии и разрешения на маршруты, им не конкурент. На них никакие дополнительные финансовые обременения не распространяются, — поделился своим мнением президент Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов.

Он считает, что в сфере перевозок уже давно пора навести порядок.

— Агрегаторы позиционируют себя как не имеющие никакого отношения к перевозкам. Они просто предоставляют информационные услуги. Но важно иметь дело только с легальными, лицензированными перевозчиками, которые есть в реестре Министерства транспорта. Поэтому необходимо, чтобы данный вопрос был отрегулирован, а рынок развивался цивилизованно, — заключил Старовойтов.

Рассмотреть документ о регулировании работы агрегаторов в Госдуме должны во время осенней сессии.

Своей точкой зрения поделился и координатор межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Сергей Попов.

— Я не думаю, что это лучший способ борьбы с нелегальными перевозчиками. Вот пример: до недавнего времени пассажиры пользовались услугами незаконных перевозчиков, добираясь от аэропорта Внуково в центр города. Причем не важно, где именно продавались билеты. Думаю, что эти перевозчики просто кем-то «крышивались». Проблему с Внуково все-таки решили: создали достаточно удобное транспортное сообщение между Саларьево и аэропортом. Но все же я думаю, что данная инициатива если и повлияет на что-то, то очень незначительно, — отметил Попов.

«Вечерняя Москва» запросила комментарий у представителей агрегатора BlaBlaCar о нынешней ситуации в компании. К моменту публикации материала ответ мы так и не получили.

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