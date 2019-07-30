Лучшие фотографии Москвы выберут пользователи «Активного гражданина»
Пользователи проекта «Активный гражданин» выберут лучшие городские фотографии участников конкурса «Планета Москва — 2019».
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что на победу претендует 21 снимок. Фотографии выставлены в специальной номинации «Строители в лицах. Ветераны-строители», приуроченной к 25-летию с момента создания городского фонда ветеранов-строителей.
— По итогам голосования, которое завершится 11 августа, авторы трех работ, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены дипломами и призами с фирменной символикой проекта «Активный гражданин», — заявил Левкин.
Отмечается, что изначально для участия в конкурсной программе организаторам на рассмотрение поступили почти четыре тысячи различных снимков столицы.
Читайте также: Экологическая фотовыставка откроется на Гоголевском бульваре